Monster Hunter Wilds 28.02.2025
Экшен, Адвенчура, Ролевая, От третьего лица
Авторы Monster Hunter Wilds раскрыли детали масштабного февральского патча

butcher69 butcher69

Разработчики Monster Hunter Wilds раскрыли обновление 1.041, которое станет последним крупным контентным апдейтом для базовой версии игры. Оно будет сопровождаться юбилейным событием, которое пройдёт с 18 февраля по 19 марта и станет своеобразным завершением текущего этапа поддержки.

В рамках ивента в игру вернутся все сезонные активности и Фестивали Согласия, которые будут сменяться еженедельно. Также появится новый уровень сложности квестов в 10 звёзд: игрокам предстоит снова сразиться с четырьмя Архизверами, а также с новым Архизакаленным Арквельдом в постоянном ивент-квесте. За прохождение этих испытаний будут выдаваться Истлевшие Амулеты, повышающие шанс получения редких талисманов. Дополнительно подтверждён кроссовер-квест с Monster Hunter Stories 3.

Так же мы получим улучшения производительности, которые должны будут значительно улучшить оптимизацию пректа на всех устройствах

Egik81
Hазработчики анонсировали обновление 1.041, которое станет последним крупным контентным апдейтом для базовой версии игры.

правильно хватит с них. следующие по списку те кто заплатил дополнительно.Конвейер Monster Hunter должен работать.

3
Kenn1y

В смысле последним, DLC не будет, хотя есть слово «базовой», но все равно, не ясно, что дальше и о каких годах они вообще, контента по сути нет особо, нужно DLC.

На счёт оптимизации, они же все починили, но, если ещё улучшат, то это хорошо.