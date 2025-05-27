Авторы Monster Hunter Wilds рассказали о планируемых улучшениях, направленных на повышение производительности

Capcom продолжает активно поддерживать Monster Hunter Wilds, уделяя особое внимание технической стабильности, особенно на ПК. В свежем обращении к игрокам директор проекта Юя Токуда сообщил о планируемых улучшениях, направленных на повышение производительности. Одним из главных приоритетов сейчас является оптимизация потоковой передачи текстур — именно она, по словам разработчиков, может быть причиной ряда проблем на ПК. Улучшения в этом направлении планируют внедрить в будущих обновлениях.

Кроме того, команда раскрыла подробности грядущего контентного патча 1.011, который выйдет уже завтра. Игроков ждет кроссовер с Street Fighter 6 — в игру добавят Акуму с полноценным комплектом брони и многослойной броней. Также обновление принесёт новых закалённых чудовищ восьмого ранга: Гор Магала, Рей Дау, Ут Дуна, Ну Удра и Джин Дахаад. Ожидаются балансовые правки, улучшения качества жизни и внедрение системы многослойного оружия.

В Title Update 2 разработчики также пообещали доработать механику использования Сейкрет и другие аспекты геймплея. Monster Hunter Wilds уже доступна на ПК, PlayStation 5, Xbox Series X и S.