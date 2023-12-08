Capcom анонсировала Monster Hunter Wilds - игра выйдет в 2025 году на консолях и PC

Слух подтвердился и компания Capcom официально анонсировала Monster Hunter Wilds во время церемонии The Game Awards, прошедшей сегодня в Лос-Анджелесе. Игра выйдет в 2025 году для PlayStation 5, Xbox Series X/S и PC через Steam.

Monster Hunter Wilds станет продолжением Monster Hunter World, которая помогла серии стать популярной после выхода на Xbox и PlayStation 4 в 2018 году. Monster Hunter World была отмечена за выдающуюся презентацию и породила новое поколение поклонников серии, которая до этого была относительно нишевой. Capcom также выпустила Monster Hunter Rise для Nintendo Switch и других платформ.

Впервые вышедшая на PlayStation 2, игра Monster Hunter нашла свою аудиторию на портативных консолях, таких как PlayStation Portable, благодаря элементам кооператива, в котором до четырех игроков с разнообразным оружием сражаются с гигантскими чудовищами. В 2021 году объем продаж Monster Hunter World превысил 17 миллионов копий.