Capcom анонсировала второй открытый бета-тест Monster Hunter Wilds в феврале

Capcom анонсировала второй открытый бета-тест Monster Hunter Wilds, который пройдет с 6 по 9 февраля и с 13 по 16 февраля. В этом тесте игроки смогут снова столкнуться с Гипцеросом — монстром, на которого можно будет охотиться.

Кроме того, тестеры смогут перенести данные о создании персонажа из первого бета-теста. Участники получат эксклюзивные бонусы, такие как амулет для оружия, Сейкрет и набор предметов, которые можно будет использовать в полной версии игры.

Важно отметить, что хотя разработчики активно работают над улучшением игры, изменения, такие как улучшения производительности и баланса, не будут включены во второй бета-тест.

Monster Hunter Wilds выйдет 28 февраля на PlayStation 5, Xbox Series и PC.