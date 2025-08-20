Capcom и Square Enix объявили о масштабной коллаборации: Monster Hunter Wilds и Final Fantasy 14

На Gamescom Opening Night Live Capcom и Square Enix объявили о масштабном сотрудничестве: Monster Hunter Wilds и Final Fantasy XIV получат кроссоверные события, которые стартуют уже этой осенью.

В Monster Hunter Wilds охотники смогут примерить элементы вселенной Final Fantasy. Игроков ждут культовые чокобо, возможность встретить кактусов Kyactus и, конечно, новый грозный противник — Omega Planetes. Это механическое чудовище из Final Fantasy XIV станет главным испытанием обновления Title Update 3, выходящего в конце сентября.

Final Fantasy 14 также получит свою долю контента. Игроки смогут оседлать Seikret — загадочных всадников из Monster Hunter Wilds, а также бросить вызов Арквельду, огромному виверну с обложки новой игры Capcom. Его особенность — поглощение стихий и разрушительные удары, которые сделают сражение настоящим испытанием даже для опытных рейдеров. Этот контент появится в начале октября.

Для поклонников обеих серий это не первый кроссовер: в Monster Hunter World когда-то появлялся Бегемот из Final Fantasy, а в Final Fantasy XIV — легендарный Раталос. Оба события запомнились фанатам, и разработчики надеются повторить успех, подарив комьюнити новые эпические моменты.