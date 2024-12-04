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Monster Hunter Wilds 28.02.2025
Экшен, Ролевая, От третьего лица
7.7 73 оценки

Capcom использовала захват движения для анимации монстров в Monster Hunter Wilds

Gruz_
Новости

Monster Hunter Wilds, главная ставка Capcom на 2025 год, обещает развить и расширить формулу франшизы, улучшив мелкие детали - от анимации движений до звукового оформления.

По словам разработчиков, их цель - сделать Monster Hunter с еще более естественной анимацией персонажей и даже монстров. Поэтому во время разработки Wilds команду специалистов по захвату движений расширили за счет большего количества актеров.

В частности, японцы выложили закулисный снимок из студии захвата движений в Осаке, где показан процесс захвата движений Дошагума (Doshaguma), нового гигантского монстра для новой игры.

Релиз Monster Hunter Wilds состоится 28 февраля для PlayStation 5, Xbox Series X|S и ПК.

21
6
Комментарии: 6
Ваш комментарий
Magnusss

актёров подбирали из вытрезвителя для правдоподобного поведения видемо :)

8
Trezvopoy

Найс ава

-2
Nekromant34

😁😁😁

0
DowncastKylian

ничего удивительного

ps как анимировали смауга XD

-1
ArmyRobots

Они это ещё в World-e делали

-1
PamperedZimri

Зачем? У них же все игры - анимации не меняются.

-1