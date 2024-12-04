Capcom использовала захват движения для анимации монстров в Monster Hunter Wilds

Monster Hunter Wilds, главная ставка Capcom на 2025 год, обещает развить и расширить формулу франшизы, улучшив мелкие детали - от анимации движений до звукового оформления.

По словам разработчиков, их цель - сделать Monster Hunter с еще более естественной анимацией персонажей и даже монстров. Поэтому во время разработки Wilds команду специалистов по захвату движений расширили за счет большего количества актеров.

В частности, японцы выложили закулисный снимок из студии захвата движений в Осаке, где показан процесс захвата движений Дошагума (Doshaguma), нового гигантского монстра для новой игры.

Релиз Monster Hunter Wilds состоится 28 февраля для PlayStation 5, Xbox Series X|S и ПК.