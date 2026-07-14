Capcom изменит издания Monster Hunter Wilds и снизит цену на игру

Capcom объявила о переработке линейки изданий Monster Hunter Wilds. С 4 августа компания прекратит продажу сразу трех текущих версий игры и заменит их новыми комплектами. Одновременно базовая версия игры впервые получит постоянное снижение цены.

Под сокращение попадут:

Deluxe Edition;

Premium Deluxe Edition;

Cosmetic DLC Pass.

Вместо них появятся три новых предложения:

Gold Edition — базовая игра и полный набор косметических DLC;

Cosmetic DLC Collection — сборник из десяти косметических дополнений;

Extras Cosmetic DLC Pack — отдельный набор избранной косметики, ранее продававшейся по отдельности.

По словам Capcom, изменения должны упростить выбор для новых и возвращающихся игроков, хотя фактически компания просто заменяет три старых набора тремя новыми.

Новые комплекты будут включать Deluxe Pack, косметические наборы 1–4, сезонные DLC Blossomdance, Flamefete, Dreamspell, Lumenhymn, а также бонусный контент.

Изменения происходят на фоне продолжающейся поддержки Monster Hunter Wilds после проблемного запуска. Ранее Capcom анонсировала крупное дополнение Ascendance, которое выйдет в 2027 году и добавит новых монстров, локации и задания. Компания рассчитывает, что вместе с обновлениями, новыми изданиями и снижением цены это поможет игре продолжить восстановление после неудачного релиза.