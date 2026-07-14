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Monster Hunter Wilds 28.02.2025
Экшен, Адвенчура, Ролевая, От третьего лица
7.7 479 оценок

Capcom изменит издания Monster Hunter Wilds и снизит цену на игру

IKarasik IKarasik

Capcom объявила о переработке линейки изданий Monster Hunter Wilds. С 4 августа компания прекратит продажу сразу трех текущих версий игры и заменит их новыми комплектами. Одновременно базовая версия игры впервые получит постоянное снижение цены.

Под сокращение попадут:

  • Deluxe Edition;
  • Premium Deluxe Edition;
  • Cosmetic DLC Pass.

Вместо них появятся три новых предложения:

  • Gold Edition — базовая игра и полный набор косметических DLC;
  • Cosmetic DLC Collection — сборник из десяти косметических дополнений;
  • Extras Cosmetic DLC Pack — отдельный набор избранной косметики, ранее продававшейся по отдельности.

По словам Capcom, изменения должны упростить выбор для новых и возвращающихся игроков, хотя фактически компания просто заменяет три старых набора тремя новыми.

Новые комплекты будут включать Deluxe Pack, косметические наборы 1–4, сезонные DLC Blossomdance, Flamefete, Dreamspell, Lumenhymn, а также бонусный контент.

Изменения происходят на фоне продолжающейся поддержки Monster Hunter Wilds после проблемного запуска. Ранее Capcom анонсировала крупное дополнение Ascendance, которое выйдет в 2027 году и добавит новых монстров, локации и задания. Компания рассчитывает, что вместе с обновлениями, новыми изданиями и снижением цены это поможет игре продолжить восстановление после неудачного релиза.

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Комментарии:  3
Ваш комментарий
toxicmeen
Kenn1y

С каких пор они раздают косметику для MH?

yrroodd

Пускай возвращают разницу тем,кто на старте купили )