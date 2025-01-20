Capcom может снизить системные требования к видеокартам в Monster Hunter Wilds

Разработчики Monster Hunter Wilds из Capcom заявили, что обратили внимание на обратную связь игроков и рассматривают возможность снизить системные требования к видеокартам. В настоящее время для комфортной игры требуются NVIDIA GTX 2070 Super или RTX 4060, что может стать барьером для владельцев менее мощных ПК.

Информация о возможных изменениях появилась после ошибки в официальном немецком аккаунте Monster Hunter в Twitter. В твите упоминался выпуск инструмента для проверки совместимости ПК, который позволил бы оценить производительность игры на конкретной системе до покупки. Позднее Capcom уточнила, что заявление было ошибкой перевода, но создание такого инструмента действительно обсуждается.

Высокие требования к графике разработчики объясняют уровнем детализации, который демонстрирует Monster Hunter Wilds на PS5. Визуальной составляющей игры уделили особое внимание, однако запуск на более доступных видеокартах, по мнению разработчиков, может привлечь больше игроков.

Учитывая цены на RTX 4060, которые начинаются от $299, снижение требований могло бы значительно расширить аудиторию игры. Пока Capcom изучает возможности оптимизации, игрокам остается ждать новых заявлений до официального релиза Monster Hunter Wilds, намеченного на 28 февраля.