Capcom наконец раскрыла подробности о дорожной карте по оптимизации Monster Hunter Wilds

Capcom наконец раскрыла дорожную карту оптимизации Monster Hunter Wilds — и вместо облегчения вызвала новую волну раздражения у ПК-игроков. Вместе с трейлером Title Update 4, выходящим 16 декабря и возвращающим Старшего дракона Гогомазиоса, студия представила трёхэтапный план улучшения производительности. Но комьюнити встречает новости без энтузиазма: «Они даже по капельке подают оптимизацию», — иронизируют пользователи Reddit.

Первый этап стартует уже с обновлением 4 и включает более сотни правок CPU/GPU: улучшенную обработку кадров, доработанное обнаружение столкновений и сокращение лишних процессов. Эти изменения должны снизить нагрузку на системы и немного выровнять производительность как на консолях, так и на ПК.

По-настоящему серьёзные изменения намечены на январь 2026 года. Тогда разработчики обещают новые графические настройки, дополнительные CPU-пресеты, обновлённую компиляцию шейдеров и более грамотное управление VRAM. Особое внимание уделяется стримингу текстур высокого разрешения — одному из главных факторов просадок у ПК-версии.

Последний этап запланирован на февраль 2026-го и касается только ПК: игра наконец получит корректные LOD-уровни для 3D-моделей, что должно снизить нагрузку на видеокарту. И именно это особенно раздражает игроков: многие считают, что такие вещи должны быть в игре «с первого дня», а не через год после релиза.

Недовольство неудивительно. Monster Hunter Wilds страдает от проблем с производительностью с февраля 2025 года. Хотя Capcom признаёт ошибки, исправления выходят слишком медленно — это отражается на продажах, отзывах и даже на стоимости акций компании. Дополнительную тревогу вызывает и прошлый опыт: расширение серии Iceborne когда-то вновь ухудшило оптимизацию после исправлений.

За всеми техническими неурядицами скрывается хорошая игра, однако ПК-сообщество чувствует себя забытым. Спасут ли ситуацию будущие патчи — или аудитория уже разочарована слишком глубоко? Ответ станет очевиден только в 2026 году.