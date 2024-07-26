Capcom объяснила, почему Monster Hunter: Wilds не выйдет на Nintendo Switch и консолях прошлого поколения

Это не совсем новость, так как ранее Capcom подтвердила, что грядущая Monster Hunter: Wilds выйдет только для PC, PlayStation 5 и Xbox Series S/X, оставив без внимания консоли прошлого поколения и Nintendo Switch.

Однако отсутствие игры на портативной консоли Nintendo не так давно вызвало вопросы у акционеров компании, и во время инвестиционной встречи игровая компания все-таки дала комментарий о том, почему сиквел одной из лучших игр 2018 года не выйдет на портативной консоли:

Одна из концепций, которую мы заложили в эту игру, - это желание максимально расширить мир Monster Hunter, используя новейшие технологии по максимуму. Таким образом, платформами, на которых можно реализовать эту концепцию, сейчас являются PlayStation 5, Xbox Series X|S и PC. В дальнейшем мы предоставим больше подробностей об этой концепции и технологиях, когда опубликуем информацию по игре. Мы надеемся, что вы с нетерпением ждете ее.

Другими словами, причина в том, что Nintendo Switch недостаточно мощная для запуска игры, и если вы хотите сыграть в нее, когда она выйдет в 2025 году, вам придется выбрать одну из вышеупомянутых форматов.