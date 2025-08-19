Capcom объявила, что четвёртое обновление для Monster Hunter Wilds будет направлено на улучшение производительности

Capcom объявила, что четвёртое обновление для Monster Hunter Wilds сосредоточится на значительной оптимизации производительности процессора и графической карты. Оно выйдет этой зимой, хотя точная дата пока не уточняется.

Разработчики подчеркнули, что это лишь первый этап комплексного плана для PC-версии игры. После оптимизации железа последует второй этап, направленный на устранение других технических проблем. Monster Hunter Wilds на старте получила смешанные отзывы на ПК, а на консолях продажи и оценки оказались ещё хуже — проблемы с производительностью затрагивали все платформы.

Capcom обещает внимательнее прислушиваться к отзывам игроков и постепенно улучшать стабильность и комфорт геймплея. Бесплатное обновление 4 должно стать значительным шагом к решению этих вопросов и вернуть удовольствие от охоты на монстров.