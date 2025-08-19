ЧАТ ИГРЫ
Monster Hunter Wilds 28.02.2025
Экшен, Адвенчура, Ролевая, От третьего лица
8 424 оценки

Capcom объявила, что четвёртое обновление для Monster Hunter Wilds будет направлено на улучшение производительности

Capcom объявила, что четвёртое обновление для Monster Hunter Wilds сосредоточится на значительной оптимизации производительности процессора и графической карты. Оно выйдет этой зимой, хотя точная дата пока не уточняется.

Разработчики подчеркнули, что это лишь первый этап комплексного плана для PC-версии игры. После оптимизации железа последует второй этап, направленный на устранение других технических проблем. Monster Hunter Wilds на старте получила смешанные отзывы на ПК, а на консолях продажи и оценки оказались ещё хуже — проблемы с производительностью затрагивали все платформы.

Capcom обещает внимательнее прислушиваться к отзывам игроков и постепенно улучшать стабильность и комфорт геймплея. Бесплатное обновление 4 должно стать значительным шагом к решению этих вопросов и вернуть удовольствие от охоты на монстров.

