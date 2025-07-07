Capcom отменила лекцию об оптимизации Monster Hunter Wilds из-за угроз и оскорблений в адрес разработчиков

Capcom была вынуждена отменить выступление на конференции CEDEC 2025, посвящённое технической оптимизации Monster Hunter Wilds. Лекция должна была пройти в рамках крупнейшего в Японии игрового форума для разработчиков, но на фоне угроз и преследований в адрес сотрудников компании, было принято решение отказаться от выступления.

Сессия под названием «Как обеспечить плавную работу Monster Hunter Wilds! Всё, что нужно знать об оптимизации» должна была подробно раскрыть технические аспекты производительности, включая управление загрузкой ЦП, ГП и оперативной памяти на реальных примерах из процесса разработки. Однако в официальной программе CEDEC лекция уже удалена без объяснения причин.

Хотя Capcom не дала прямого комментария, отмена, по всей видимости, связана с волной критики, которая обрушилась на компанию после релиза второго обновления для Monster Hunter Wilds. В патче от 30 июня появились новые монстры — Lagiacrus и Seregios, а также улучшения геймплея и стабильности. Однако, вопреки ожиданиям, апдейт вызвал резкое падение производительности, сбои и чрезмерную нагрузку на процессоры, особенно на ПК. Даже после оперативного патча 1 июля жалобы не прекратились.

На фоне технических проблем некоторые игроки перешли грань конструктивной критики. 4 июля Capcom выпустила официальное заявление, в котором сообщила о случаях преследования сотрудников через техподдержку и социальные сети. Компания подчеркнула, что недопустимо переходить к личным угрозам в адрес разработчиков, и пообещала принимать юридические меры в случае повторения подобных инцидентов.

В итоге безопасность сотрудников, судя по всему, стала для Capcom приоритетом, из-за чего лекция на CEDEC и была отменена. Тем не менее, другие выступления компании, в том числе по UI-дизайну и повествованию в Monster Hunter Wilds, остаются в расписании.