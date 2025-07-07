Capcom отменила лекцию об оптимизации Monster Hunter Wilds из-за угроз и оскорблений в адрес разработчиков

Capcom была вынуждена отменить выступление на конференции CEDEC 2025, посвящённое технической оптимизации Monster Hunter Wilds. Лекция должна была пройти в рамках крупнейшего в Японии игрового форума для разработчиков, но на фоне угроз и преследований в адрес сотрудников компании, было принято решение отказаться от выступления.
Сессия под названием «Как обеспечить плавную работу Monster Hunter Wilds! Всё, что нужно знать об оптимизации» должна была подробно раскрыть технические аспекты производительности, включая управление загрузкой ЦП, ГП и оперативной памяти на реальных примерах из процесса разработки. Однако в официальной программе CEDEC лекция уже удалена без объяснения причин.
Хотя Capcom не дала прямого комментария, отмена, по всей видимости, связана с волной критики, которая обрушилась на компанию после релиза второго обновления для Monster Hunter Wilds. В патче от 30 июня появились новые монстры — Lagiacrus и Seregios, а также улучшения геймплея и стабильности. Однако, вопреки ожиданиям, апдейт вызвал резкое падение производительности, сбои и чрезмерную нагрузку на процессоры, особенно на ПК. Даже после оперативного патча 1 июля жалобы не прекратились.
На фоне технических проблем некоторые игроки перешли грань конструктивной критики. 4 июля Capcom выпустила официальное заявление, в котором сообщила о случаях преследования сотрудников через техподдержку и социальные сети. Компания подчеркнула, что недопустимо переходить к личным угрозам в адрес разработчиков, и пообещала принимать юридические меры в случае повторения подобных инцидентов.
В итоге безопасность сотрудников, судя по всему, стала для Capcom приоритетом, из-за чего лекция на CEDEC и была отменена. Тем не менее, другие выступления компании, в том числе по UI-дизайну и повествованию в Monster Hunter Wilds, остаются в расписании.
Так их заслуженно хейтят, сделали каку-то парашу которая даже на топ железе лагает и они еще чета там на каком-то форуме выступать собирались показывать как надо гов но кодить что бы не только capcom стали хейтить но и вообще всех и у нас в будущем было еще больше игр которые на момент своего релиза не будут запускаться и работать нормально ни на одном существующем железе, ну может там лет через 20 выйдет какая-нибудь 90090 тогда у вас есть шанс с апскейлером получить фпс 60 в фуллхд
Критиковать это полезно особенно по делу но вот угрожать и преследовать это уже совсем перебор, учитывая что там работают тоже люди.
Да невозможно это оптимизировать, не поддерживает этот движок большие обширные локации, он хорошо работает только в коридорных, привет резидент, догму 2 досихпор не исправили, и тут также будет
Делают ужасную оптимизацию, потом еще хотят лекцию провести о том как нужно оптимизировать.
Но виноваты как обычно токсичные игроки, обижают руко*опых разрабов.
Да просто решили списать отмену на некие "угрозы", так как было бы странно читать лекцию об оптимизации на фоне обосрамса с обновлением, и отсутствии этой оптимизации в принципе.
они просто провели тестовое выступление и поняли что у них лагает во время него
Угрозы это просто золотая отмазка чтобы не показывать на конференции как они не умеют в код.
Только у нас всем пох_й на Смуту, а там вон преследования
Пробовал играть в Monster Hunter World , вообще не зашла и забросил данную серию игр
Было бы странно, если бы не совсем компетентные люди начали делиться своим опытом.