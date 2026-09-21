Capcom пересмотрит сложность Monster Hunter Wilds: Ascendance - сюжетка останется простой, а эндгейм сделают жёстче

Capcom намерена скорректировать подход к сложности Monster Hunter Wilds: Ascendance после того, как разработчики столкнулись с неожиданно высоким уровнем подготовки игроков. Об этом рассказал геймдиректор Такуро Хираока.

По его словам, Wilds изначально сделали более доступной для новичков. Такой подход был выбран после анализа Monster Hunter: World, где часть игроков бросала прохождение из-за слишком резкого роста сложности по мере продвижения по сюжету. Однако Capcom, судя по всему, недооценила аудиторию новой игры. «У нас возник небольшой разрыв в ожиданиях. Возможно, игроки стали лучше, чем мы предполагали», — отметил Хираока.

В Ascendance студия намерена сохранить доступность основной сюжетной кампании, чтобы игроки могли увидеть предложенную разработчиками историю без чрезмерных препятствий. При этом серьёзные испытания перенесут в эндгейм, где опытные охотники смогут проверить свои навыки.

Хираока объяснил решение тем, что покупатели дополнения должны иметь возможность пройти как можно большую часть его сюжетного содержания. Поэтому вместо повышения сложности всей игры Capcom хочет разделить контент по уровням испытаний: история останется относительно доступной, тогда как финальные активности получат значительно более высокий порог сложности.

Таким образом, Ascendance может стать компромиссом между двумя аудиториями Monster Hunter Wilds: новичкам не придётся преодолевать чрезмерные препятствия ради сюжета, а опытные охотники получат более серьёзные испытания именно в эндгейме.