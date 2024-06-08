Capcom показала новый геймплейный трейлер Monster Hunter: Wilds

Во Summer Game Fest 2024 японская компания Capcom порадовала фанатов новой порцией информации о Monster Hunter: Wilds. В свежем ролике был представлен еще один новый монстр.

Новый монстр может зарываться в песок и выбираться по своему желанию, а также стрелять илом на расстоянии и цепляться за скалы. Возможно, больше всего пугает то, что на игрока может напасть целое стадо (если это не аккуратная сцена). Однако еще больше интригует новая летающая виверна, которая может проводить электричество и выпускать его в виде мощного взрыва.

Monster Hunter: Wilds - это новая часть популярной серии, которая обещает стать настоящим хитом. В новой игре обещают «новый уровень детализации существ и экосистем». Capcom так же подтвердила наличие полностью озвученного протагониста — впервые в серии.

Вместе с трейлером, было также подтверждено, что игра будет поддерживать полную кроссплатформенность, когда она выйдет на ПК и консолях в 2025 году. Однако Monster Hunter Wilds не поддерживает кросс-сохранения (кросс-прогрессию). Данные сохранений (игровой прогресс, платные DLC и т.д.) будут управляться каждой платформой отдельно, подтвердили в Capcom. «По этой причине обмен данными сохранений между различными платформами будет невозможен», - добавили в компании.

Следующий трейлер будет показан на Gamescom Opening Night Live. Кто знает? Возможно, мы даже узнаем дату выхода.