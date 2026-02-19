Capcom поспешно попыталась скрыть следы, но оставила ключевую улику о готовящемся порте Monster Hunter Wilds на Switch 2

Capcom готовит мощную линейку проектов для Nintendo Switch 2 — в ближайшие месяцы на консоли ожидаются Pragmata, Monster Hunter Stories 3 и Resident Evil Requiem. Однако, похоже, это лишь часть планов издателя.

Ранее датамайнеры обнаружили в обновлении одной из игр Capcom прямые упоминания версии для Switch 2. После того как находка быстро разлетелась по сети, компания поспешила удалить все ссылки на новую платформу в следующем патче. Попытка «замести следы» лишь подогрела слухи о переносе одного из крупнейших хитов прошлого года на гибридную систему Nintendo.

Но на этом история не закончилась. В файлах Monster Hunter Wilds игроки нашли графическое изображение, указывающее на локальный кооператив для четырёх пользователей Switch 2 в одной комнате. Иллюстрация напрямую демонстрирует совместную охоту — функцию, идеально подходящую для портативно-стационарной концепции консоли.

Таким образом, несмотря на удалённый код, утечка фактически подтверждает: Capcom не только работает над новой версией, но и адаптирует её под особенности устройства. Интернет, как известно, ничего не забывает — и в этот раз внимательность игроков сыграла решающую роль.