Capcom поспешно попыталась скрыть следы, но оставила ключевую улику о готовящемся порте Monster Hunter Wilds на Switch 2

Capcom готовит мощную линейку проектов для Nintendo Switch 2 — в ближайшие месяцы на консоли ожидаются Pragmata, Monster Hunter Stories 3 и Resident Evil Requiem. Однако, похоже, это лишь часть планов издателя.
Ранее датамайнеры обнаружили в обновлении одной из игр Capcom прямые упоминания версии для Switch 2. После того как находка быстро разлетелась по сети, компания поспешила удалить все ссылки на новую платформу в следующем патче. Попытка «замести следы» лишь подогрела слухи о переносе одного из крупнейших хитов прошлого года на гибридную систему Nintendo.
Но на этом история не закончилась. В файлах Monster Hunter Wilds игроки нашли графическое изображение, указывающее на локальный кооператив для четырёх пользователей Switch 2 в одной комнате. Иллюстрация напрямую демонстрирует совместную охоту — функцию, идеально подходящую для портативно-стационарной концепции консоли.
Таким образом, несмотря на удалённый код, утечка фактически подтверждает: Capcom не только работает над новой версией, но и адаптирует её под особенности устройства. Интернет, как известно, ничего не забывает — и в этот раз внимательность игроков сыграла решающую роль.
и выглядеть все это будет как форчпокен какой нибудь )
Ну в MH Wilds то ясно зачем такая карта, как минимум, в игре куча эффектов, освещение сложное и т.д., плюс для высоких разрешений, вопрос в том, что большую часть прелестей графики не видно вов ремня боя, а учитывая то, что духа исследования в Wilds почти нет, по сравнению с тем же World, эти самое бои занимают большую часть времени.
Это называется "ну вы поняли".
Проверил сегодня оптимезацию на 4070 как было в нативе 40 фпс так и остался точнее 43 стал - раньше падало до 30 шяс строго 43 - с длсс 56-58 фпс и точка, так себе оптимезация просто подправилил и точка - + графон как от двигла был тёмным так и остался не куя не видно из за него - а вот мхс 3 мега яркий графонистый - всё видно и фпс мега хорош
Ну теперь мы знаем всё о планах на свитч.