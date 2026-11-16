Capcom потратила год на исправление Monster Hunter Wilds, но без RE Engine это заняло бы гораздо больше времени

Monster Hunter Wilds потребовался почти год, чтобы привести производительность к уровню, который ожидался от игры на момент выхода. Однако, по мнению продюсера Capcom Рёдзо Цудзимото, исправление технических проблем могло занять значительно больше времени, если бы студия не использовала собственный движок RE Engine.

В интервью GamerBraves, проведенном на gamescom asia x Thailand Game Show 2026, Цудзимото рассказал о причинах успеха Capcom и роли ее технологий в разработке игр. По его словам, RE Engine помогает не только ускорять создание проектов, но и оперативнее решать возникающие проблемы.

«Наличие инженера непосредственно в процессе разработки позволяет быстрее устранять неполадки и улучшает взаимодействие между различными участниками команды. Кроме того, движок дает возможность вносить небольшие корректировки на протяжении всего процесса», — объяснил продюсер.

Хотя Цудзимото не назвал RE Engine единственной причиной успеха Capcom, он подчеркнул, что технология играет важную роль. Это касается не только новых проектов вроде PRAGMATA, Onimusha: Way of the Sword и Resident Evil Requiem, но и исправления уже выпущенных игр.

Monster Hunter Wilds, вышедшая в технически неудовлетворительном состоянии на ПК и консолях, стала одним из наиболее показательных примеров. Опыт работы над ней, как и над Dragon's Dogma 2, которая также столкнулась с проблемами производительности после релиза, теперь помогает совершенствовать движок.

В отличие от некоторых игр на Unreal Engine 4 и Unreal Engine 5, которые годами остаются с техническими проблемами, проекты Capcom удается исправлять сравнительно быстрее. Среди примеров автор статьи приводит Star Wars Jedi: Survivor, Oblivion Remastered и Final Fantasy VII Rebirth на ПК, где отдельные проблемы до сих пор приходится решать энтузиастам с помощью модификаций.