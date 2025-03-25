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Monster Hunter Wilds 28.02.2025
Экшен, Ролевая, От третьего лица
8 336 оценок

Capcom представила эффектный трейлер первого контентного обновления для Monster Hunter Wilds

butcher69 butcher69

Capcom анонсировала первое бесплатное обновление для Monster Hunter Wilds, которое станет доступно 4 апреля. В игру добавят Мидзуцунэ, новую зону Grand Hub Area, сезонное событие Festival, закаленного монстра Рей Дау и множество других улучшений.

Главные нововведения обновления 1

  • Мидзуцунэ – пузатая левиафановая виверна из Monster Hunter Rise, появится в Запретных землях. Ее охота будет доступна с 21 ранга охотника.
  • Закаленный Рей Дау – новый хищный противник для опытных игроков (50+ ранг), за победу над которым можно выковать комплект брони Гамма.
  • Зона Grand Hub – новое место сбора охотников с уникальными мини-играми, фестивалями и удобствами.
  • Сезонные фестивали – первое событие Blossomdance стартует 22 апреля и принесет уникальное снаряжение, украшения и кулинарные рецепты.

Кроме того, возвращаются арена-квесты, улучшена система групповых охот, а также анонсировано летнее обновление с добавлением Лагиакруса. Monster Hunter Wilds уже доступна на PS5, Xbox Series и ПК.

6
9
Комментарии: 9
Ваш комментарий
sa1958

Хорошо.

0
Kas707

Я так понимаю там будут коты которые готовят как MH World ? Если это то что я увидел,то будет офигенно.. их пипец как не хватает))

0
HoganHog
0
-zotik-

Быстрее бы 4е

Тут написано Закаленный Рей Дау , а на других сайтах архизакаленный, это важно как бы

0
Raphtallia

Опрять мыльный дракон? Они его в каждую игру пихать будут?

0
LIMP11

Он только в 2.5 основных играх был в Generations( и Ultimate) и в райзе

1
yrroodd

Пузырьковая?

Архизакалённый?


Ждем еще пару годиков мастер ранг и можно перезалетать...

-1
Egik81

Конвейер должен работать...

-1
Kaskad131

лишь бы написать "конвеер" . Поддерживают игру, причем тут конвеер то

0