Capcom представила эффектный трейлер первого контентного обновления для Monster Hunter Wilds

Capcom анонсировала первое бесплатное обновление для Monster Hunter Wilds, которое станет доступно 4 апреля. В игру добавят Мидзуцунэ, новую зону Grand Hub Area, сезонное событие Festival, закаленного монстра Рей Дау и множество других улучшений.
Главные нововведения обновления 1
- Мидзуцунэ – пузатая левиафановая виверна из Monster Hunter Rise, появится в Запретных землях. Ее охота будет доступна с 21 ранга охотника.
- Закаленный Рей Дау – новый хищный противник для опытных игроков (50+ ранг), за победу над которым можно выковать комплект брони Гамма.
- Зона Grand Hub – новое место сбора охотников с уникальными мини-играми, фестивалями и удобствами.
- Сезонные фестивали – первое событие Blossomdance стартует 22 апреля и принесет уникальное снаряжение, украшения и кулинарные рецепты.
Кроме того, возвращаются арена-квесты, улучшена система групповых охот, а также анонсировано летнее обновление с добавлением Лагиакруса. Monster Hunter Wilds уже доступна на PS5, Xbox Series и ПК.
Хорошо.
Я так понимаю там будут коты которые готовят как MH World ? Если это то что я увидел,то будет офигенно.. их пипец как не хватает))
Быстрее бы 4е
Тут написано Закаленный Рей Дау , а на других сайтах архизакаленный, это важно как бы
Опрять мыльный дракон? Они его в каждую игру пихать будут?
Он только в 2.5 основных играх был в Generations( и Ultimate) и в райзе
Пузырьковая?
Архизакалённый?
Ждем еще пару годиков мастер ранг и можно перезалетать...
Конвейер должен работать...
лишь бы написать "конвеер" . Поддерживают игру, причем тут конвеер то