Capcom представила эффектный трейлер первого контентного обновления для Monster Hunter Wilds

Capcom анонсировала первое бесплатное обновление для Monster Hunter Wilds, которое станет доступно 4 апреля. В игру добавят Мидзуцунэ, новую зону Grand Hub Area, сезонное событие Festival, закаленного монстра Рей Дау и множество других улучшений.

Главные нововведения обновления 1

Мидзуцунэ – пузатая левиафановая виверна из Monster Hunter Rise , появится в Запретных землях. Ее охота будет доступна с 21 ранга охотника.

– пузатая левиафановая виверна из , появится в Запретных землях. Ее охота будет доступна с охотника. Закаленный Рей Дау – новый хищный противник для опытных игроков (50+ ранг) , за победу над которым можно выковать комплект брони Гамма .

– новый хищный противник для опытных игроков , за победу над которым можно выковать комплект брони . Зона Grand Hub – новое место сбора охотников с уникальными мини-играми, фестивалями и удобствами.

– новое место сбора охотников с уникальными мини-играми, фестивалями и удобствами. Сезонные фестивали – первое событие Blossomdance стартует 22 апреля и принесет уникальное снаряжение, украшения и кулинарные рецепты.

Кроме того, возвращаются арена-квесты, улучшена система групповых охот, а также анонсировано летнее обновление с добавлением Лагиакруса. Monster Hunter Wilds уже доступна на PS5, Xbox Series и ПК.