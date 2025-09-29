ЧАТ ИГРЫ
Monster Hunter Wilds 28.02.2025
Экшен, Адвенчура, Ролевая, От третьего лица
7.9 445 оценок

Capcom прекращает гарантированную поддержку серии Monster Hunter на Windows 10 с 14 октября 2025 года

butcher69 butcher69

Capcom официально объявила, что с 14 октября 2025 года игры Monster Hunter: World, Monster Hunter Rise и Monster Hunter Wilds больше не будут гарантированно работать на системах с Windows 10. Это связано с тем, что Microsoft прекращает поддержку Windows 10 с этой даты.

Компания подчеркнула, что игры по-прежнему можно будет запускать на Windows 10, однако будущие обновления системы или самих игр могут привести к несовместимости. «Надлежащая функциональность игры не может быть гарантирована на операционных системах, поддержка которых Microsoft прекратила», — говорится в официальном заявлении Capcom.

В случае возникновения проблем с запуском на Windows 10 техническая поддержка будет ограничена информацией, собранной до прекращения поддержки. Любые услуги по расследованию проблем с запуском на устаревшей ОС будут прекращены.

Capcom поблагодарила всех поклонников за использование их продуктов и выразила надежду, что фанаты продолжат наслаждаться играми серии, несмотря на изменения в поддержке Windows. Игрокам рекомендуется рассмотреть обновление системы до более новой версии Windows, чтобы сохранить совместимость и стабильность игр.

Комментарии:  21
Константин335

Что же, настало время переходить на 11 винду

5
InkubatorKlef

кому?

-zotik- InkubatorKlef

Всем.

3
Raphtallia

Ради 2-ух старых игр в которые все уже наигрались? Или ради нового лагучего куска го*на? Не вижу ни 1-ной причины, не вижу ни 1-ной!

2
Рикочико

А не рано ли отказываться от 35% пользователей?!

3
agula98

Нет, не рано. Нормальным разработчикам не нужны проблемы с устаревшими,небезопасными ос. Ты ещё спроси не рано ли от XP отказались все таки 0.38% процентов пользуются, надо тоже поддерживать.

5
InkubatorKlef agula98

35 процентов и 0.38...ну да,аналогично,ага

3
Raphtallia agula98
небезопасными ос

Ахаха, они все небезопасны. Вы наивно полагаете что 11-ая не дырявая? Святая простота!

3
sa1958

Рановато однако.

2
Armen 88

Они тоже самое говорили по резики 2,3.Что будет поддержка только ртх версий и что могут быть проблемы.Я играю в бета-версии с модами и никаких проблем. Так что пусть идут нахрен со своей поддержкой.

1
-zotik-

Фух я испугался что для вайлда поддержку забросили

Raphtallia

Да ему уже ничего не поможет. Оно родилось мертвым.

После шикарного ворлда и вполне нормального райз, вилд выглядит как плевок!

-zotik- Raphtallia

Ну согласен. Вот только ворлд тоже был мертворожденным. Монстров немного, сюжет ее хуже и механик меньше чем потом она оброслась. Тут все зависит от разрабов. Райз хз я играл уже после анонса вайлд вроде

ImpulsiveIsidoros

Да не парьтесь, если реально уже начнутся проблемы серьезные, что даже модеры не смогут что то сделать, тогда можно задуматься о переходе на 11