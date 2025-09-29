Capcom прекращает гарантированную поддержку серии Monster Hunter на Windows 10 с 14 октября 2025 года

Capcom официально объявила, что с 14 октября 2025 года игры Monster Hunter: World, Monster Hunter Rise и Monster Hunter Wilds больше не будут гарантированно работать на системах с Windows 10. Это связано с тем, что Microsoft прекращает поддержку Windows 10 с этой даты.
Компания подчеркнула, что игры по-прежнему можно будет запускать на Windows 10, однако будущие обновления системы или самих игр могут привести к несовместимости. «Надлежащая функциональность игры не может быть гарантирована на операционных системах, поддержка которых Microsoft прекратила», — говорится в официальном заявлении Capcom.
В случае возникновения проблем с запуском на Windows 10 техническая поддержка будет ограничена информацией, собранной до прекращения поддержки. Любые услуги по расследованию проблем с запуском на устаревшей ОС будут прекращены.
Capcom поблагодарила всех поклонников за использование их продуктов и выразила надежду, что фанаты продолжат наслаждаться играми серии, несмотря на изменения в поддержке Windows. Игрокам рекомендуется рассмотреть обновление системы до более новой версии Windows, чтобы сохранить совместимость и стабильность игр.
Что же, настало время переходить на 11 винду
кому?
Всем.
Ради 2-ух старых игр в которые все уже наигрались? Или ради нового лагучего куска го*на? Не вижу ни 1-ной причины, не вижу ни 1-ной!
А не рано ли отказываться от 35% пользователей?!
Нет, не рано. Нормальным разработчикам не нужны проблемы с устаревшими,небезопасными ос. Ты ещё спроси не рано ли от XP отказались все таки 0.38% процентов пользуются, надо тоже поддерживать.
35 процентов и 0.38...ну да,аналогично,ага
Ахаха, они все небезопасны. Вы наивно полагаете что 11-ая не дырявая? Святая простота!
Рановато однако.
Они тоже самое говорили по резики 2,3.Что будет поддержка только ртх версий и что могут быть проблемы.Я играю в бета-версии с модами и никаких проблем. Так что пусть идут нахрен со своей поддержкой.
Фух я испугался что для вайлда поддержку забросили
Да ему уже ничего не поможет. Оно родилось мертвым.
После шикарного ворлда и вполне нормального райз, вилд выглядит как плевок!
Ну согласен. Вот только ворлд тоже был мертворожденным. Монстров немного, сюжет ее хуже и механик меньше чем потом она оброслась. Тут все зависит от разрабов. Райз хз я играл уже после анонса вайлд вроде
Да не парьтесь, если реально уже начнутся проблемы серьезные, что даже модеры не смогут что то сделать, тогда можно задуматься о переходе на 11