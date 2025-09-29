Capcom прекращает гарантированную поддержку серии Monster Hunter на Windows 10 с 14 октября 2025 года

Capcom официально объявила, что с 14 октября 2025 года игры Monster Hunter: World, Monster Hunter Rise и Monster Hunter Wilds больше не будут гарантированно работать на системах с Windows 10. Это связано с тем, что Microsoft прекращает поддержку Windows 10 с этой даты.

Компания подчеркнула, что игры по-прежнему можно будет запускать на Windows 10, однако будущие обновления системы или самих игр могут привести к несовместимости. «Надлежащая функциональность игры не может быть гарантирована на операционных системах, поддержка которых Microsoft прекратила», — говорится в официальном заявлении Capcom.

В случае возникновения проблем с запуском на Windows 10 техническая поддержка будет ограничена информацией, собранной до прекращения поддержки. Любые услуги по расследованию проблем с запуском на устаревшей ОС будут прекращены.

Capcom поблагодарила всех поклонников за использование их продуктов и выразила надежду, что фанаты продолжат наслаждаться играми серии, несмотря на изменения в поддержке Windows. Игрокам рекомендуется рассмотреть обновление системы до более новой версии Windows, чтобы сохранить совместимость и стабильность игр.