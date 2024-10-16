Capcom проведёт новую демонстрацию Monster Hunter Wilds на следующей неделе

Capcom сообщила, что больше информации о Monster Hunter Wilds появится на следующей неделе во время специальной трансляции. Мероприятие 23 октября проведёт продюсер игры Рёзо Цудзимото.

С приближением даты релиза, назначенной на 28 февраля, активность промо-кампании игры заметно усиливается. Monster Hunter Wilds обещает стать одним из самых ожидаемых и успешных релизов года, и Capcom прикладывает все усилия для оптимизации игры на всех платформах.

Во время трансляции, вероятно, будут раскрыты новые детали игрового процесса, обновления о монстрах и мирах, а также особенности многопользовательского режима.

Monster Hunter Wilds выйдет на ПК, PlayStation 5, Xbox Series X и Xbox Series S по всему миру 28 февраля.