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Monster Hunter Wilds 28.02.2025
Экшен, Ролевая, От третьего лица
7.5 59 оценок

Capcom проведёт новую демонстрацию Monster Hunter Wilds на следующей неделе

butcher69
Новости

Capcom сообщила, что больше информации о Monster Hunter Wilds появится на следующей неделе во время специальной трансляции. Мероприятие 23 октября проведёт продюсер игры Рёзо Цудзимото.

С приближением даты релиза, назначенной на 28 февраля, активность промо-кампании игры заметно усиливается. Monster Hunter Wilds обещает стать одним из самых ожидаемых и успешных релизов года, и Capcom прикладывает все усилия для оптимизации игры на всех платформах.

Во время трансляции, вероятно, будут раскрыты новые детали игрового процесса, обновления о монстрах и мирах, а также особенности многопользовательского режима.

Monster Hunter Wilds выйдет на ПК, PlayStation 5, Xbox Series X и Xbox Series S по всему миру 28 февраля.

4
10
Комментарии: 10
Ваш комментарий
-zotik-

Демку бы пощупать

2
ckott4

оу ееее, очередная демонстрация слайд-шоу от обосрапком

-2
антон фекалис

опять как ужаленный охотится на монстров вымышленных. бред полный

-9
SnobbishGhost

какие же вы жалкие, удали и не позорься

5
qweqwqwewqeewqqweqwedsads

В какой игре монстры не вымышленные?

3
антон фекалис qweqwqwewqeewqqweqwedsads

в выживалках где надо охотиться на кабанов, оленей

-4
Han Yslat антон фекалис
в выживалках где надо охотиться на кабанов, оленей

Короче на парнокопытных, а монстры тогда где или для тебя олени и кабаны монстры)))?

0
антон фекалис Han Yslat

животные в играх воспринимаются для меня как монстры так как это враги с хп

-5
K0t Felix

Заегали со своим Monster Hunter. Резину новую давайте

-9
антон фекалис

надоел этот монстр срантер, калл

-9