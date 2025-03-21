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Monster Hunter Wilds 28.02.2025
Экшен, Ролевая, От третьего лица
8 323 оценки

Capcom раскроет подробности первого контентного обновления для Monster Hunter Wilds уже на следующей неделе

butcher69 butcher69

Capcom анонсировала презентацию первого обновления для Monster Hunter Wilds, которая пройдет 25 марта в 17:00 по московскому времени. Продюсер игры Рёзо Цудзимото расскажет о бесплатном контенте Title Update 1, главным нововведением которого станет возвращение Мидзуцунэ – элегантного, но смертоносного монстра.

Обновление выйдет в начале апреля и, помимо нового монстра, добавит в игру Gathering Hub – зону, где игроки смогут встречаться, взаимодействовать и брать совместные квесты. Кроме того, охотников ждет новая экипировка – оружие и доспехи, созданные из материалов Мидзуцунэ.

Monster Hunter Wilds уже стала хитом – за три дня после выхода было продано более 8 миллионов копий.

12
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Комментарии: 17
Ваш комментарий
saa0891

Что то я смотрю форум по игре совсем мёртвый, что игра ни кому не зашла что ли.

5
-zotik-

форум никому не нужен)

-2
Max Rolens

Кто сегодня форумами пользуется ?

-3
Mirabell Ivsi Max Rolens

все

3
sapov

Она прям лёгкая, в ней нет ничего сложного. Всех можно замочить без каких либо усилий. Да я игру прошел без ловушек

0
sa1958

Хорошо.

1
Seven_zzz

Ну ребятки скушалии кусок оптимизации с дегенерацией кадров, теперь можно и забить на всё это и делать так называемый контент.

1
Egik81

Конвейер не должен, останавливается Оптимизация вторична главное контент дополнительные. Дабы продолжали покупать....

1
-zotik-
-2
Палыч Роков

они бы сначала техническую часть до ума довели, а потом уже контент

1
yrroodd

Залетел в вайлдс - прошел за часов 30,еще часов 20 потратил,чтобы собрать пару сетов в ендгейме.
Повторно залетел в Ворлд,после 4 летнего перерыва. Потратил несколько часов,чтобы вообще вспомнить с чем его едят,потратил весь день пытаясь засолить Алатреона молотом (к 4 утра справился)
Потратил еще пару дней,пытаясь засолить Фаталиса молотом в дерьмо шмоте из Тигрекса + Брахидеуса.(Кое как справился)
Теперь уже несколько дней собираю материалы,чтобы сделать норм сет + помогаю другим с Фатиком :D Около 80 часов вышло в Ворлде...

0
SnobbishGhost

Ну 80 часов считай ток начал играть. Молот можно выкинуть он хорош только в кроссе и санбрейке. Да в ваилдом нечего делать.

0
yrroodd SnobbishGhost

80 часов - это после перерыва,до него еще 200 наиграл,хотя в сравнении с другими частями,это все равно мало. Мне больше по душе как раз Райз,но нет Санбрека в стиме,а заморачиваться влом. Пиратку соло прошел.
Я Хаммер мейн с 1ой части,куда я его выкину? :D Он норм,просто настакать в Алатреона элментальный урон тяжеловато )

0
-zotik-

Тоже думаю в ворлд залететь. Айсборн допройти

0
SnobbishGhost yrroodd

а что в лом? покупаешь гиф на плати ру и не паришься. Я мейню молот с 1 части и он норм только в райзе с мувами с кросса и в самом кроссе (мувы с аперкотами) если понимаешь очем я.

0
yrroodd SnobbishGhost

Пользоваться сторонними сервисами вместо стима не охота,да и смысла нет особо,надо скорее во Фронтир идти.

Паверчардж я в Санбреке юзал,где на ходу просто быстрые 2 хита,а на месте тройной.
В Ворлде же на ходу сраная раскрутка,которая в 99.9% случаев не нужна.

0
SnobbishGhost

Увы но эту пародию на МХ уже не исправить никакими патчами.

-1