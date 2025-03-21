Capcom раскроет подробности первого контентного обновления для Monster Hunter Wilds уже на следующей неделе

Capcom анонсировала презентацию первого обновления для Monster Hunter Wilds, которая пройдет 25 марта в 17:00 по московскому времени. Продюсер игры Рёзо Цудзимото расскажет о бесплатном контенте Title Update 1, главным нововведением которого станет возвращение Мидзуцунэ – элегантного, но смертоносного монстра.

Обновление выйдет в начале апреля и, помимо нового монстра, добавит в игру Gathering Hub – зону, где игроки смогут встречаться, взаимодействовать и брать совместные квесты. Кроме того, охотников ждет новая экипировка – оружие и доспехи, созданные из материалов Мидзуцунэ.

Monster Hunter Wilds уже стала хитом – за три дня после выхода было продано более 8 миллионов копий.