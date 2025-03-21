Capcom раскроет подробности первого контентного обновления для Monster Hunter Wilds уже на следующей неделе

Capcom анонсировала презентацию первого обновления для Monster Hunter Wilds, которая пройдет 25 марта в 17:00 по московскому времени. Продюсер игры Рёзо Цудзимото расскажет о бесплатном контенте Title Update 1, главным нововведением которого станет возвращение Мидзуцунэ – элегантного, но смертоносного монстра.
Обновление выйдет в начале апреля и, помимо нового монстра, добавит в игру Gathering Hub – зону, где игроки смогут встречаться, взаимодействовать и брать совместные квесты. Кроме того, охотников ждет новая экипировка – оружие и доспехи, созданные из материалов Мидзуцунэ.
Monster Hunter Wilds уже стала хитом – за три дня после выхода было продано более 8 миллионов копий.
Что то я смотрю форум по игре совсем мёртвый, что игра ни кому не зашла что ли.
форум никому не нужен)
Кто сегодня форумами пользуется ?
все
Она прям лёгкая, в ней нет ничего сложного. Всех можно замочить без каких либо усилий. Да я игру прошел без ловушек
Хорошо.
Ну ребятки скушалии кусок оптимизации с дегенерацией кадров, теперь можно и забить на всё это и делать так называемый контент.
Конвейер не должен, останавливается Оптимизация вторична главное контент дополнительные. Дабы продолжали покупать....
они бы сначала техническую часть до ума довели, а потом уже контент
Залетел в вайлдс - прошел за часов 30,еще часов 20 потратил,чтобы собрать пару сетов в ендгейме.
Повторно залетел в Ворлд,после 4 летнего перерыва. Потратил несколько часов,чтобы вообще вспомнить с чем его едят,потратил весь день пытаясь засолить Алатреона молотом (к 4 утра справился)
Потратил еще пару дней,пытаясь засолить Фаталиса молотом в дерьмо шмоте из Тигрекса + Брахидеуса.(Кое как справился)
Теперь уже несколько дней собираю материалы,чтобы сделать норм сет + помогаю другим с Фатиком :D Около 80 часов вышло в Ворлде...
Ну 80 часов считай ток начал играть. Молот можно выкинуть он хорош только в кроссе и санбрейке. Да в ваилдом нечего делать.
80 часов - это после перерыва,до него еще 200 наиграл,хотя в сравнении с другими частями,это все равно мало. Мне больше по душе как раз Райз,но нет Санбрека в стиме,а заморачиваться влом. Пиратку соло прошел.
Я Хаммер мейн с 1ой части,куда я его выкину? :D Он норм,просто настакать в Алатреона элментальный урон тяжеловато )
Тоже думаю в ворлд залететь. Айсборн допройти
а что в лом? покупаешь гиф на плати ру и не паришься. Я мейню молот с 1 части и он норм только в райзе с мувами с кросса и в самом кроссе (мувы с аперкотами) если понимаешь очем я.
Пользоваться сторонними сервисами вместо стима не охота,да и смысла нет особо,надо скорее во Фронтир идти.
Паверчардж я в Санбреке юзал,где на ходу просто быстрые 2 хита,а на месте тройной.
В Ворлде же на ходу сраная раскрутка,которая в 99.9% случаев не нужна.
Увы но эту пародию на МХ уже не исправить никакими патчами.