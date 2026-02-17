Capcom раскрыла детали патча 1.041.00.00 для Monster Hunter Wilds - курс на оптимизацию и новый контент

Monster Hunter Wilds вышла в прошлом году в сыром состоянии и столкнулась с критикой из-за проблем с производительностью на разных платформах. Последующие обновления заметно улучшили ситуацию, особенно на ПК, где игра стала стабильнее на большем числе конфигураций. Однако разработчики продолжают техническую доработку проекта.
Команда опубликовала полные примечания к патчу 1.041.00.00, который запланирован к релизу на 18 февраля 2026 года. Обновление ещё не вышло, но авторы уже подтвердили масштабные оптимизации CPU и GPU. В частности, снижена общая нагрузка на процессор и видеокарту, добавлены внутренние уровни детализации (LOD) для 3D-моделей, оптимизированы процессы рендеринга и время появления монстров и эндемиков. Также внедрено кэширование эффектов, уменьшающее нагрузку при повторной генерации визуальных элементов.
Контентная часть патча включает Сверхзакалённого Арквельда в формате постоянного события, квесты 10-звёздочной сложности и побочную миссию по мотивам Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection. После выхода обновления студия, вероятно, сосредоточится на создании крупного дополнения, которое должно предложить новые механики и испытания уровня Iceborne и Sunbreak.
Игра и так отлично стала работать, интересно, что там ещё улучшат, что бюджетные карты в никак при 4к потянет выше 60 ФПС?
хз, но да, последний патч значительно улучшил оптимизацию.
жаль ток новый монстр мя разочеровал в плане сложности, он слишком заскриптован. Хочется чего то уровня омеги. Омега пока самый любимый. И жаль что это коллаба.
чел добавления настройк (лоу графики) оптимезона не делает
Это тот, что босс Гогмазиос из 4? Не гонял пока на него, но народу зашёл, пишут бой крутой. Что на счёт Омеги, он тоже заскриптован, но так, бой прикольный и шмот второй версии крутой для женского гг.
жаль конечно что в игре с релиза контента как не было так и нет, как игра была для казуалов так и осталась.
Мы будем рады, за себя и за них.
длсс бы последний, да 165 фпс на мой монир, вот это была бы оптимизация, ну это не про эту игру конечно же)) ну а вдруг?!