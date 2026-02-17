ЧАТ ИГРЫ
Monster Hunter Wilds 28.02.2025
Экшен, Адвенчура, Ролевая, От третьего лица
7.8 467 оценок

Capcom раскрыла детали патча 1.041.00.00 для Monster Hunter Wilds - курс на оптимизацию и новый контент

butcher69 butcher69

Monster Hunter Wilds вышла в прошлом году в сыром состоянии и столкнулась с критикой из-за проблем с производительностью на разных платформах. Последующие обновления заметно улучшили ситуацию, особенно на ПК, где игра стала стабильнее на большем числе конфигураций. Однако разработчики продолжают техническую доработку проекта.

Команда опубликовала полные примечания к патчу 1.041.00.00, который запланирован к релизу на 18 февраля 2026 года. Обновление ещё не вышло, но авторы уже подтвердили масштабные оптимизации CPU и GPU. В частности, снижена общая нагрузка на процессор и видеокарту, добавлены внутренние уровни детализации (LOD) для 3D-моделей, оптимизированы процессы рендеринга и время появления монстров и эндемиков. Также внедрено кэширование эффектов, уменьшающее нагрузку при повторной генерации визуальных элементов.

Контентная часть патча включает Сверхзакалённого Арквельда в формате постоянного события, квесты 10-звёздочной сложности и побочную миссию по мотивам Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection. После выхода обновления студия, вероятно, сосредоточится на создании крупного дополнения, которое должно предложить новые механики и испытания уровня Iceborne и Sunbreak.

Комментарии:  12
Kenn1y

Игра и так отлично стала работать, интересно, что там ещё улучшат, что бюджетные карты в никак при 4к потянет выше 60 ФПС?

3
Norgar

хз, но да, последний патч значительно улучшил оптимизацию.

жаль ток новый монстр мя разочеровал в плане сложности, он слишком заскриптован. Хочется чего то уровня омеги. Омега пока самый любимый. И жаль что это коллаба.

1
jax baron

чел добавления настройк (лоу графики) оптимезона не делает

Kenn1y Norgar

Это тот, что босс Гогмазиос из 4? Не гонял пока на него, но народу зашёл, пишут бой крутой. Что на счёт Омеги, он тоже заскриптован, но так, бой прикольный и шмот второй версии крутой для женского гг.

3
SnobbishGhost

жаль конечно что в игре с релиза контента как не было так и нет, как игра была для казуалов так и осталась.

3
sa1958

Мы будем рады, за себя и за них.

DaitoGeroj

длсс бы последний, да 165 фпс на мой монир, вот это была бы оптимизация, ну это не про эту игру конечно же)) ну а вдруг?!