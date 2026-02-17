Capcom раскрыла детали патча 1.041.00.00 для Monster Hunter Wilds - курс на оптимизацию и новый контент

Monster Hunter Wilds вышла в прошлом году в сыром состоянии и столкнулась с критикой из-за проблем с производительностью на разных платформах. Последующие обновления заметно улучшили ситуацию, особенно на ПК, где игра стала стабильнее на большем числе конфигураций. Однако разработчики продолжают техническую доработку проекта.

Команда опубликовала полные примечания к патчу 1.041.00.00, который запланирован к релизу на 18 февраля 2026 года. Обновление ещё не вышло, но авторы уже подтвердили масштабные оптимизации CPU и GPU. В частности, снижена общая нагрузка на процессор и видеокарту, добавлены внутренние уровни детализации (LOD) для 3D-моделей, оптимизированы процессы рендеринга и время появления монстров и эндемиков. Также внедрено кэширование эффектов, уменьшающее нагрузку при повторной генерации визуальных элементов.

Контентная часть патча включает Сверхзакалённого Арквельда в формате постоянного события, квесты 10-звёздочной сложности и побочную миссию по мотивам Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection. После выхода обновления студия, вероятно, сосредоточится на создании крупного дополнения, которое должно предложить новые механики и испытания уровня Iceborne и Sunbreak.