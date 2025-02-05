Capcom раскрыла подробности улучшений Monster Hunter Wilds для PS5 Pro; патч первого дня включает графические режимы

Capcom наконец-то подробно рассказала об улучшениях Monster Hunter Wilds для PS5 Pro. Обновленная консоль будет поддерживать лучшую частоту кадров, более высокое разрешение и трассировку лучей.

Поддержка Monster Hunter Wilds для PS5 Pro будет включать PlayStation Spectral Super Resolution (PSSR), что повысит разрешение за счет масштабирования. Хотя Capcom не уточнила, будет ли игра работать со скоростью 120 кадров в секунду на PS5 Pro, они подтвердили, что игроки могут отдавать приоритет либо производительности, либо трассировке лучей в режимах, которые станут частью обновления первого дня.

Режим трассировки лучей будет включать отражения трассировки лучей. Этот режим будет ограничен 4K (разрешение рендеринга 3072 x 1728) при 30 FPS, в то время как режим производительности позволит играть в игру в 4K (разрешение рендеринга 1920 x 1080) при 60 FPS. Видеодемонстрации каждого режима доступны ниже.

Третий режим под названием «Сбалансированный» также будет доступен для игроков PS5 Pro. Этот режим уравновешивает два предыдущих, позволяя игре работать в 4K (разрешение рендеринга 1920 x 1404) при 40 FPS.

Monster Hunter Wilds выйдет 28 февраля для PS5, Xbox Series X|S и ПК. Открытое бета-тестирование запланировано на 6–9 февраля и 13–16 февраля 2025 года.