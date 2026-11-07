Capcom раскрыла продажи Monster Hunter Wilds: 800 тыс. копий за полугодие и планы на Switch 2

В последнем финансовом отчёте Capcom одно название заметно отсутствовало — Monster Hunter Wilds. В кратком обзоре вопросов и ответов по итогам телефонной конференции издатель наконец сообщил, что в первом полугодии текущего финансового года было продано «приблизительно» 800 тыс. копий игры.

Согласно списку платиновых игр, по состоянию на 30 июня 2026 года было продано 11,8 млн копий Wilds. Это означает, что во втором финансовом квартале, завершившемся 30 сентября, было продано ещё 400 тыс. копий. Для сравнения: Monster Hunter Rise (2021), изначально вышедшая на меньшем количестве платформ, за тот же период (плюс шесть дней) продала 700 тыс. копий, превысив отметку в 20 млн продаж.

Компания не выглядит обеспокоенной. В отчёте отмечается:

«После анонса версии для Nintendo Switch 2 и масштабного дополнения Monster Hunter Wilds: Ascendance ценовые меры помогли ускорить темпы продаж и увеличить количество одновременно играющих пользователей».

Capcom также планирует запустить «рекламные акции для Monster Hunter Wilds: Ascendance, чтобы увеличить продажи в среднесрочной и долгосрочной перспективе».

Продажи Wilds резко упали после взрывного запуска из-за низкой сложности, невпечатляющего эндгейма и проблем с производительностью. Разработчики добавили новых сложных монстров, квесты и механики, а также улучшили производительность, особенно на ПК. В результате рейтинг игры в Steam наконец достиг «В основном положительный» почти через 18 месяцев после релиза.

Monster Hunter Wilds выйдет 4 декабря на Nintendo Switch 2. Бесплатная демоверсия пролога уже доступна. Дополнение Ascendance запланировано на 2027 год для всех платформ.