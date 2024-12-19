Capcom раскрыла технические подробности Monster Hunter Wilds для консолей и планы по снижению требований к ПК-версии

В своем последнем видеоролике, Capcom поделилась целевыми показателями разрешения и частоты кадров для консольных версий Monster Hunter Wilds, а также подтвердила поддержку PlayStation 5 Pro в патче первого дня. Помимо прочего представители Capcom сообщили, что планируют выпустить бенчмарк, а также снизить требования к ПК-версии, но пока ничего не решено окончательно

Финальная сборка игры будет поддерживать FSR-апскейлинг, в отличие от использовавшегося в открытом бета-тесте. Несмотря на это, подробности о поддержке PlayStation 5 Pro будут раскрыты позже.

Для консольных версий были объявлены следующие параметры:

PS5 и Xbox Series X: Режим приоритета графики — 4K (3072 × 1728 внутри) с 30 FPS или режим приоритета частоты кадров — 4K (1080p) с 60 FPS.

Xbox Series S: Единственный режим — 1080p с 30 FPS.

Monster Hunter Wilds выходит 28 февраля 2025 года для PlayStation 5, Xbox Series X|S и ПК (Steam).