Capcom расскажет о Monster Hunter Wilds летом 2024 года

Capcom сообщила, что Monster Hunter World уже разошлась тиражом свыше 23 миллионов копий по всему миру. Эта информация была представлена в ролике, размещенном на официальном YouTube-канале Monster Hunter. В ролике продюсер Monster Hunter World желает поклонникам всего наилучшего в 2024 году, а также сообщает другую интересную информацию. Кроме того, стало известно, что Monster Hunter Rise нашла свыше 13 миллионов покупателей. Monster Hunter Now, напротив, перешагнула отметку в 10 миллионов проданных копий.

В видео также была затронута тема Monster Hunter Wilds, которая сейчас находится в производстве. В этом видео Capcom подтвердила, что запуск игры состоится в 2025 году, а сама игра выйдет на PS5, XSX и PC.

Скорее всего, точная дата релиза станет известна уже этим летом. Разработчик сообщил, что представит подробности о Monster Hunter Wilds в середине года.