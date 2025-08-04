Capcom решила, что сейчас самое время выпустить цифровой саундтрек Monster Hunter Wilds за 75$ в Steam

Monster Hunter Wilds разошлась миллионным тиражом — несмотря на минусы у игры были и свои плюсы, в том числе отличный саундтрек от Мивако Чиноне. Казалось бы, что может пойти не так? Capcom решила выпустить официальный саундтрек в цифровом виде в Steam… и тут всё пошло под откос.
Цена — 75 долларов. Формат — исключительно MP3. Ни физической копии, ни качества без потерь, ни вариантов FLAC или WAV. Только цифровой релиз, причём в самом обычном и далёком от аудиофильских стандартов формате. Покупателю предлагают 126 треков, что эквивалентно семи дискам — но даже при такой щедрой продолжительности цена кажется абсолютно несоразмерной.
Игроки в Steam отреагировали мгновенно. Все отзывы на момент публикации были отрицательными. Люди возмущены не столько ценником, сколько полным отсутствием альтернатив и низким качеством релиза. Один из пользователей отметил: «У меня есть деньги, но даже я считаю это насмешкой. Это выглядит как отчаянная попытка наживы». Другой жалуется, что треки неправильно отображаются в iTunes, а названия не распознаются — и это при такой цене.
Что особенно удивляет, так это то, что весь этот музыкальный материал уже доступен бесплатно на Spotify и YouTube. Capcom активно выкладывает свои саундтреки в раздел Capcom Sound Team, и слушать их там — куда удобнее и дешевле, чем платить 75 долларов за неудачно оформленный MP3-пак.
Можно было бы легко избежать этого фиаско. Ограниченное издание на CD или виниле, пусть даже по высокой цене, точно разошлось бы среди преданных фанатов. Учитывая огромный успех игры, у Capcom был идеальный шанс сделать красивый и достойный релиз — но вместо этого компания решила просто поставить ценник и забыть об элементарной заботе о покупателях.
На фоне того, как грамотно Capcom работает с самими играми, этот эпизод выглядит как досадное недоразумение. Но его, увы, сложно списать на ошибку — ведь пока что компания никак не отреагировала на критику.
но хомячки всё равно нашлись))
Серьезно? 75 зеленых за музло? Мда, крэпком такой крэпком.
А почему нет Delux издания саундтрека за 8 000$ ? *(
6 косарей за музло? Они там е*нулись?
CAPCOM, видимо, прикинули х*й к носу и решили что, раз Nintendo может позволить себе продавать игры за 80$, мы пойдём дальше и продадим OST за 75$. "А чё? Чем мы хуже?" © CAPCOM
Походу. Я вложил в Стим 20 к+-, но ост я просто скачаю из инета. Хотя не, 10 к. Я с КС 2 бабло получал
)))))))))))
Куй пока горячо. Потом если что снова разогреют в доменной печи имени пиар компания и снова будут туже заготовку ковать.
Неужели кто-то покупает цифровой саундтрек отдельно?
за 75$ нет :)
20$ за 4 скинчика в SF6 никого не смущали? Платные читы в RE2-4? Еще всякое платное гувно?
А почему сейчас морду кривите, геймеры? Кукарекайте: "никто ж не заставляет покупать" "Сарком гувна не делает" "таймсейверы и бустеры это только у юбейсофт, а это другое"
В следующий раз попробуй думать, прежде чем высказываться. Разницы совсем не чуешь? Скажи мне, много ли на свете игр, для которых музыка продаётся за 75 баксов? Везде цена в 2-3 раза ниже. А тут вдруг резкий взлёт цен. Это как если бы ты пришёл завтра в магазин батон булки купить и увидел бы, что все батоны стоят адекватно, а один единственный батон стоит 7500 рублей... Ты не пошёл бы узнавать, а с какой стати он столько стоит? Он из золота что ли? Тут не имеет значения всё остальное.
Но тут НЕТ резкого взлёта цен. Да, это другое. Народ привык к определённым стандартам ценников и НЕ привык к аномалиям в ценах.
Да, покупать не заставляют. Но оно и не важно. Цены не должны вытекать за рамки определённых стандартов. Неважно, что именно продаётся и нужно ли оно тебе. Есть стандарты на цены на конкретные виды товара и товары обязаны соответствовать этим стандартам. Точка.
Ты все правильно сказал "Capcom херни не делает". Платные читы в RE опциональны. Ты можешь всё выбить и за бесплатно если тебе не впадлу. Да и в других играх также. И скины ты тоже можешь не покупать. И ты правильно сказал, что с юбисофт другое дело. Так что сопли подбери
ну так это хотя бы влияло на визуал и геймплей
а музыка в плеере никак не влияет ни на что в игре и стоит при этом дороже, чем сама игра
ну деньги им судья
Дайте два // Александр Королёв