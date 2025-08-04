Capcom решила, что сейчас самое время выпустить цифровой саундтрек Monster Hunter Wilds за 75$ в Steam

Monster Hunter Wilds разошлась миллионным тиражом — несмотря на минусы у игры были и свои плюсы, в том числе отличный саундтрек от Мивако Чиноне. Казалось бы, что может пойти не так? Capcom решила выпустить официальный саундтрек в цифровом виде в Steam… и тут всё пошло под откос.

Цена — 75 долларов. Формат — исключительно MP3. Ни физической копии, ни качества без потерь, ни вариантов FLAC или WAV. Только цифровой релиз, причём в самом обычном и далёком от аудиофильских стандартов формате. Покупателю предлагают 126 треков, что эквивалентно семи дискам — но даже при такой щедрой продолжительности цена кажется абсолютно несоразмерной.

Игроки в Steam отреагировали мгновенно. Все отзывы на момент публикации были отрицательными. Люди возмущены не столько ценником, сколько полным отсутствием альтернатив и низким качеством релиза. Один из пользователей отметил: «У меня есть деньги, но даже я считаю это насмешкой. Это выглядит как отчаянная попытка наживы». Другой жалуется, что треки неправильно отображаются в iTunes, а названия не распознаются — и это при такой цене.

Что особенно удивляет, так это то, что весь этот музыкальный материал уже доступен бесплатно на Spotify и YouTube. Capcom активно выкладывает свои саундтреки в раздел Capcom Sound Team, и слушать их там — куда удобнее и дешевле, чем платить 75 долларов за неудачно оформленный MP3-пак.

Можно было бы легко избежать этого фиаско. Ограниченное издание на CD или виниле, пусть даже по высокой цене, точно разошлось бы среди преданных фанатов. Учитывая огромный успех игры, у Capcom был идеальный шанс сделать красивый и достойный релиз — но вместо этого компания решила просто поставить ценник и забыть об элементарной заботе о покупателях.

На фоне того, как грамотно Capcom работает с самими играми, этот эпизод выглядит как досадное недоразумение. Но его, увы, сложно списать на ошибку — ведь пока что компания никак не отреагировала на критику.