Capcom снова бьёт рекорды по доходам и прибыли - в этот раз благодаря Monster Hunter

Capcom отчиталась о рекордной выручке по итогам 2025 финансового года, завершившегося 31 марта. Это восьмой год подряд, когда компания обновляет собственный максимум по доходам и прибыли, и двенадцатый год с положительным финансовым результатом. Успехи подтверждают статус Capcom как одной из самых устойчивых компаний игровой индустрии.

Выручка достигла 1,14 миллиарда долларов (рост на 11,3% по сравнению с прошлым годом), а чистая прибыль составила 327,5 миллиона долларов (+11,7%). Игровое подразделение продало 51,87 миллиона копий игр, что на 5 миллионов больше, чем годом ранее. Особенно впечатляет тот факт, что 13 проектов преодолели планку в миллион проданных копий, включая ветеранов вроде Monster Hunter World, Monster Hunter Rise, Resident Evil 2 и 3.

Ключевым драйвером роста стала Monster Hunter Wilds, разошедшаяся тиражом более 10 миллионов копий за первый месяц. Суммарные продажи всей франшизы достигли 120 миллионов.

Capcom не собирается сбавлять темпы: в 2026 финансовом году она прогнозирует новый рекорд — 1,28 миллиарда долларов выручки.