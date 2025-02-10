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Monster Hunter Wilds 28.02.2025
Экшен, Ролевая, От третьего лица
7.8 92 оценки

Capcom собирается продлить бета-версию Monster Hunter Wilds из-за проблем с PSN

butcher69
Новости

Недавний сбой в работе PlayStation Network оставил многих игроков без доступа к онлайновым играм, включая бета-версию Monster Hunter Wilds от Capcom. Так как пробный период должен был позволить игрокам познакомиться с проектом перед релизом, разработчики решили компенсировать потерянное время.

Официальный аккаунт Monster Hunter сообщил, что Capcom рассматривает возможность продлить бета-тест еще на 24 часа. Пока точные даты не объявлены, но игрокам рекомендовано следить за новостями.

Охота на опасного Арквелда в новом геймплейном ролике Monster Hunter Wilds

Напомним, что в новой бета-версии Monster Hunter Wilds представлена охота на Арквелда, что можно увидеть в свежем геймплейном видео.

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Комментарии: 2
Ваш комментарий
-zotik-

Круто

0
BossyBat

Это кстати очень наглядно показывает что может пойти не так если требовать привязку к ПСН ещё и на ПК...

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