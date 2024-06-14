Capcom сообщила, что в Monster Hunter Wilds будет реализован кроссплей; новый трейлер покажут на Gamescom

Сегодня издательство Capcom сообщило о том, что в предстоящей Monster Hunter Wilds будет реализована возможность кроссплея, который позволит игрокам присоединиться к собратьям-охотникам на других платформах. Так же Capcom сообщила, что новый трейлер и играбельная демо-версия игры будут представлены на выставке Gamescom 2024, которая пройдет в августе.

Capcom описывает Monster Hunter Wilds как игру с глубоким погружением в мир и его экосистему, которая реализована с помощью постоянно меняющейся погоды, животных, которые живут своей жизнью, а так же живым персонажам и их вовлеченностью в происходящие действия.

Релиз Monster Hunter Wilds состоится в 2025-м году для PC, PS5 и Xbox Series X/S.