Capcom сообщила о падении операционной прибыли, но делает ставку на Monster Hunter Wilds

Capcom опубликовала финансовый отчет за первые три квартала текущего финансового года, который завершится 31 марта 2025 года. По данным GameBiz, чистые продажи компании снизились на 16%, а операционная прибыль упала на 35% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Главной причиной падения стало сокращение продаж игр – 30,53 млн копий против 32,6 млн годом ранее. В 2023 году Capcom выпустила Street Fighter 6, который обеспечил сильные показатели, тогда как 2024 год не отличился сильными релизами.

Тем не менее, продажи игр из каталога, таких как Monster Hunter Rise и Monster Hunter World: Iceborne, были высокими, что помогло компенсировать потери. В результате, несмотря на снижение общих продаж, доходы от старых игр превысили показатели прошлого года.

Capcom не корректирует прогноз на весь год и делает ставку на Monster Hunter Wilds, выход которого состоится 28 февраля.