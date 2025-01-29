Capcom сообщила о падении операционной прибыли, но делает ставку на Monster Hunter Wilds

Capcom опубликовала финансовый отчет за первые три квартала текущего финансового года, который завершится 31 марта 2025 года. По данным GameBiz, чистые продажи компании снизились на 16%, а операционная прибыль упала на 35% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Главной причиной падения стало сокращение продаж игр – 30,53 млн копий против 32,6 млн годом ранее. В 2023 году Capcom выпустила Street Fighter 6, который обеспечил сильные показатели, тогда как 2024 год не отличился сильными релизами.
Тем не менее, продажи игр из каталога, таких как Monster Hunter Rise и Monster Hunter World: Iceborne, были высокими, что помогло компенсировать потери. В результате, несмотря на снижение общих продаж, доходы от старых игр превысили показатели прошлого года.
Capcom не корректирует прогноз на весь год и делает ставку на Monster Hunter Wilds, выход которого состоится 28 февраля.
А что такое? Кто же виноват? Во все свои игры пихают денуву и повестку, а потом жалуются, что никто их не покупает. Ну просто японские гении, не иначе!
Вот-вот, побольше пихайте денувы, негров и накачанных мужебаб! И продажи будут просто на дне!
Прошел все части ( которые выходили на ПК) и жду эту...
Есть MH G.U. ради неё стоит взять либо свитч либо старю 3ДС
Emulator , my friend
Не играл, но свитч есть... Надо купить и поиграть )
Выпустят новый Резик и продажи вновь взлетят))
Как всегда, бабло падает, пошли раскапывать все прибыльные франшизы вроде МХ и Резиков.
Надеюсь они, делая ставку на МХ помнят, что это игра нишевая, и её ЦА специфична и ограниченна в объёме
Вот что гейпасс/ПС+ животворящий делает)
А может если не отрезать от себя лояльные рынки, то и прибыль была бы выше?
На 0.5%?
Они не туда поставили, вот если бы они сделали ремастеринг dead rising 2 и dead rising 2 off the record, было бы славно
С учётом продаж Dead rising ремастера, я не думаю, что они будут делать ставки на продолжение
Нафиг он не нужен
Ты шо думал она настолько популярна что всех порвет? Игра нишевая. Тоже самое будет с дино кризис на который скуфы активно теребонькают и ждут релиза.