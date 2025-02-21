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Monster Hunter Wilds 28.02.2025
Экшен, Ролевая, От третьего лица
7.6 104 оценки

Capcom сообщила точное время старта предзагрузки и релиза Monster Hunter Wilds на всех платформах

butcher69
Новости

Capcom анонсировала точное время предзагрузки и релиза Monster Hunter Wilds на всех платформах. Предзагрузка на PS5 начнется 26 февраля в 00:00 для каждого часового пояса, а на Xbox Series X|S и ПК (Steam) — в 8:00 по МСК. Релиз игры состоится 28 февраля: на PS5 и Xbox Series X|S в 00:00 по каждому часовому поясу, на ПК (Steam) — в 8:00 по МСК.

От эксперимента до глобального хита: История серии Monster Hunter

Действие Monster Hunter Wilds разворачивается в таинственных Запретных землях, где начинаются приключения мальчика по имени Ната, спасшегося от чудовища. Его рассказ о разрушенной деревне и невиданном существе становится отправной точкой для экспедиции, призванной разгадать тайны этих неизведанных территорий.

Monster Hunter Wilds и Monster Hunter World: ключевые отличия новой игры

Запретные земли полны непредсказуемых природных явлений, и только самые стойкие чудовища и охотники могут выжить в этом хаосе. Игрокам предстоит не только охотиться на монстров, но и раскрывать загадки этих земель, создавая уникальное оружие и доспехи из добытых трофеев.

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Комментарии: 1
Ваш комментарий
SnobbishGhost

Только это время не предзагрузки, а запуска игры.

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