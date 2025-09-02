Capcom винит высокую цену PS5 в падении продаж Monster Hunter Wilds

Monster Hunter Wilds стартовала впечатляюще: 10 миллионов копий за первый месяц. Однако вскоре продажи резко просели, и Capcom признала, что ожидала большего от проекта в 2025 финансовом году.

Президент компании Харухиро Цудзимото отметил один из ключевых факторов — высокую стоимость PlayStation 5. В Японии консоль стоит около 80 тысяч иен, что почти вдвое дороже Switch 2. По его словам, именно эта цена отрезает доступ к игре основной аудитории — подросткам. Интерес к Switch 2, напротив, превзошёл ожидания, и Capcom теперь размышляет над тем, как сделать игру «доступной более широкой аудитории».

Сейчас на Switch 2 доступны лишь Street Fighter 6 и Kunitsu-Gami: Path of the Goddess, но в будущем компания, похоже, будет активнее поддерживать платформу.

Однако репутацию игры портят проблемы с производительностью на всех платформах, и особенно на PC-версии. Разработчики продолжают выпускать исправления, но сообщество возмущено тем, что приходится ждать год, пока проект доведут до приемлемого уровня. Некоторые пользователи и вовсе сомневаются, что игру возможно оптимизировать под портативную консоль Nintendo, ведь даже мощная PS5 Pro испытывает проблемы.