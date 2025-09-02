Capcom винит высокую цену PS5 в падении продаж Monster Hunter Wilds

Monster Hunter Wilds стартовала впечатляюще: 10 миллионов копий за первый месяц. Однако вскоре продажи резко просели, и Capcom признала, что ожидала большего от проекта в 2025 финансовом году.
Президент компании Харухиро Цудзимото отметил один из ключевых факторов — высокую стоимость PlayStation 5. В Японии консоль стоит около 80 тысяч иен, что почти вдвое дороже Switch 2. По его словам, именно эта цена отрезает доступ к игре основной аудитории — подросткам. Интерес к Switch 2, напротив, превзошёл ожидания, и Capcom теперь размышляет над тем, как сделать игру «доступной более широкой аудитории».
Сейчас на Switch 2 доступны лишь Street Fighter 6 и Kunitsu-Gami: Path of the Goddess, но в будущем компания, похоже, будет активнее поддерживать платформу.
Однако репутацию игры портят проблемы с производительностью на всех платформах, и особенно на PC-версии. Разработчики продолжают выпускать исправления, но сообщество возмущено тем, что приходится ждать год, пока проект доведут до приемлемого уровня. Некоторые пользователи и вовсе сомневаются, что игру возможно оптимизировать под портативную консоль Nintendo, ведь даже мощная PS5 Pro испытывает проблемы.
Пусть руки свои винят , что опять не могут ничего нормально оптимизировать. Ну, и будет честны, максимально нишевый продукт. Свою фанбазу он найдет, но нового пользователя таким привлечь многим сложнее
Этот "максимально нишевый продукт" является новой частью одной из самых продаваемых серий Capcom.
10 млн продаж в первые месяцы после релиза - это точно не нишевый продукт
Оптимизация фиговая на пк, на пс5 прошел игру в производительности без просадков. Так что могу только посочувствовать пк боярям которые собирают пк за 150+к а в итоге сосоль за 50к выдает производительность в мх лучше. Серия мх уже давно не нишевая серия, начиная с world серия стала очень доступной и узнаваемой.
пускай все разрабы скидываются сони чтобы сделать приставку дешевле
Знаете, что самое забавное. Вот у нас на планете по данным на 2 сентября 2025 года численность населения 8,2428 миллиарда, из этих 8 млрд. Не всем игры интересны, не всем они по карману за 60 долларов, для конкретных игр имеется своя аудитория (как там любили раньше говорить "на вкус и цвет" ) есть даже процент людей который вообще не знаком с электроникой и видеоиграми. И вот вопрос - в наше время, когда многое кол-во разработчиков метит в новую детскую аудиторию, при этом выпускает игры сомнительного качества которые неоптимизированные, с женщинами которые по женщинам и наоборот, и ... нетрадиционно. Забывает о том, что покупная способность с отложенных обедов, несколько сомнительна и ждать, что чей то родитель, проспонсирует покупку своему чаду игры за 60 баксов, тоже сомнительный вариант. "Батя наверное сам хочет себе игру, машину, квартиру, яхту, ипотеку, кредит, отпуск, путешествие и тд - это я утрирую". Вот почему, бы им не сделать более консервативную цену? прийти к консенсусу с населением по цене видеоигр? Тут тебе и репутация сразу, аля-оп. И народу больше купит, и ведь меньше ожиданий будет у людей, ползучий маркетинг незабываем. Все же будут трындеть что о какая а...н...ная игра и все-то за 10 баксов. И ведь к этой игре за 60 баксов ещё надо ПК, Консоль... куда это все катиться, потом 80$? 100$... да уже такие есть за прем издания... А потом что, на игры будем смотреть как на новенький mercedes gle coupe? Я вон на киноиндустрию, давно, как на сыр дырявый смотрю...(на молочку аллергия) . С видеоиграми интерес ещё не утерян... но уже лет как 7 поскрипывает... И не надо затирать, что пиратство вечно. Пока люди терпят и молчат, и в этот сакральный сегмент свое рученки запустят...
прикол в том что "современная аудитория" которую они ищут это фрики из твитера а реальные зумеры перестают покупать игры
тут редкий случай и я стану за игроков сони................ CAMPCOM вы свою игру видели вообще - ОНА ПУСТАЯ, вы виноваты в 1 очередь пустым контентом, почему это не мешало ни ворлд ни райзу ни мать его сториес 2, вы Dead Rising Deluxe Remaster выпустили и на этом закончилось а патчи где кто виноват в низких продажах - только вы, С ЦЕНОЙ НА ПС5 ОН прав она столько не стоит.
Ну капком правда раслабились. Догма 2, вайлд, игры хорошие, но чет быстро на них болт кладут
да где патчи на догму 2 - а их вообще нет.
Вот и я про то, хоть на плойке она шла хорошо в отличии от пк, но чинить всегда есть что, но и где контент?
Хз взял помоему за 10к не ощутил
А не в игре дело? Окей.