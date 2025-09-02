ЧАТ ИГРЫ
Monster Hunter Wilds 28.02.2025
Экшен, Адвенчура, Ролевая, От третьего лица
8 433 оценки

Capcom винит высокую цену PS5 в падении продаж Monster Hunter Wilds

butcher69 butcher69

Monster Hunter Wilds стартовала впечатляюще: 10 миллионов копий за первый месяц. Однако вскоре продажи резко просели, и Capcom признала, что ожидала большего от проекта в 2025 финансовом году.

Продажи Monster Hunter Wilds оказались ниже ожиданий Capcom, но у компании есть стратегия, чтобы убедить вас купить её

Президент компании Харухиро Цудзимото отметил один из ключевых факторов — высокую стоимость PlayStation 5. В Японии консоль стоит около 80 тысяч иен, что почти вдвое дороже Switch 2. По его словам, именно эта цена отрезает доступ к игре основной аудитории — подросткам. Интерес к Switch 2, напротив, превзошёл ожидания, и Capcom теперь размышляет над тем, как сделать игру «доступной более широкой аудитории».

Сейчас на Switch 2 доступны лишь Street Fighter 6 и Kunitsu-Gami: Path of the Goddess, но в будущем компания, похоже, будет активнее поддерживать платформу.

Однако репутацию игры портят проблемы с производительностью на всех платформах, и особенно на PC-версии. Разработчики продолжают выпускать исправления, но сообщество возмущено тем, что приходится ждать год, пока проект доведут до приемлемого уровня. Некоторые пользователи и вовсе сомневаются, что игру возможно оптимизировать под портативную консоль Nintendo, ведь даже мощная PS5 Pro испытывает проблемы.

Morpex333

Пусть руки свои винят , что опять не могут ничего нормально оптимизировать. Ну, и будет честны, максимально нишевый продукт. Свою фанбазу он найдет, но нового пользователя таким привлечь многим сложнее

4
Abakas

Этот "максимально нишевый продукт" является новой частью одной из самых продаваемых серий Capcom.

prorock

10 млн продаж в первые месяцы после релиза - это точно не нишевый продукт

1
thesaab

Оптимизация фиговая на пк, на пс5 прошел игру в производительности без просадков. Так что могу только посочувствовать пк боярям которые собирают пк за 150+к а в итоге сосоль за 50к выдает производительность в мх лучше. Серия мх уже давно не нишевая серия, начиная с world серия стала очень доступной и узнаваемой.

2
Юрий Пенкин

пускай все разрабы скидываются сони чтобы сделать приставку дешевле

2
Klaus Mortan

Знаете, что самое забавное. Вот у нас на планете по данным на 2 сентября 2025 года численность населения 8,2428 миллиарда, из этих 8 млрд. Не всем игры интересны, не всем они по карману за 60 долларов, для конкретных игр имеется своя аудитория (как там любили раньше говорить "на вкус и цвет" ) есть даже процент людей который вообще не знаком с электроникой и видеоиграми. И вот вопрос - в наше время, когда многое кол-во разработчиков метит в новую детскую аудиторию, при этом выпускает игры сомнительного качества которые неоптимизированные, с женщинами которые по женщинам и наоборот, и ... нетрадиционно. Забывает о том, что покупная способность с отложенных обедов, несколько сомнительна и ждать, что чей то родитель, проспонсирует покупку своему чаду игры за 60 баксов, тоже сомнительный вариант. "Батя наверное сам хочет себе игру, машину, квартиру, яхту, ипотеку, кредит, отпуск, путешествие и тд - это я утрирую". Вот почему, бы им не сделать более консервативную цену? прийти к консенсусу с населением по цене видеоигр? Тут тебе и репутация сразу, аля-оп. И народу больше купит, и ведь меньше ожиданий будет у людей, ползучий маркетинг незабываем. Все же будут трындеть что о какая а...н...ная игра и все-то за 10 баксов. И ведь к этой игре за 60 баксов ещё надо ПК, Консоль... куда это все катиться, потом 80$? 100$... да уже такие есть за прем издания... А потом что, на игры будем смотреть как на новенький mercedes gle coupe? Я вон на киноиндустрию, давно, как на сыр дырявый смотрю...(на молочку аллергия) . С видеоиграми интерес ещё не утерян... но уже лет как 7 поскрипывает... И не надо затирать, что пиратство вечно. Пока люди терпят и молчат, и в этот сакральный сегмент свое рученки запустят...

1
Дворф

прикол в том что "современная аудитория" которую они ищут это фрики из твитера а реальные зумеры перестают покупать игры

1
jax baron

тут редкий случай и я стану за игроков сони................ CAMPCOM вы свою игру видели вообще - ОНА ПУСТАЯ, вы виноваты в 1 очередь пустым контентом, почему это не мешало ни ворлд ни райзу ни мать его сториес 2, вы Dead Rising Deluxe Remaster выпустили и на этом закончилось а патчи где кто виноват в низких продажах - только вы, С ЦЕНОЙ НА ПС5 ОН прав она столько не стоит.

1
-zotik-

Ну капком правда раслабились. Догма 2, вайлд, игры хорошие, но чет быстро на них болт кладут

1
jax baron -zotik-

да где патчи на догму 2 - а их вообще нет.

-zotik- jax baron

Вот и я про то, хоть на плойке она шла хорошо в отличии от пк, но чинить всегда есть что, но и где контент?

1
-zotik-

Хз взял помоему за 10к не ощутил

1
0x0101

А не в игре дело? Окей.