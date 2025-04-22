Capcom выпустила новый трейлер к первому сезонному событию в Monster Hunter Wilds

Capcom выпустила новый трейлер к первому сезонному событию Festival of Accord: Blossomdance в Monster Hunter Wilds. Фестиваль уже начался и продлится до 7 мая, даря игрокам атмосферу весны и цветения сакуры.

Blossomdance предлагает охотникам уникальные награды: броню охотника, многослойную броню для Палико, новое украшение для Сейкрита и другие тематические предметы. Праздничное событие стало частью первого крупного обновления игры, которое вышло 4 апреля и добавило новых монстров, мирную локацию, дополнительное снаряжение и другой контент.

Monster Hunter Wilds доступна на PC, PlayStation 5 и Xbox Series.