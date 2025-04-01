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Monster Hunter Wilds 28.02.2025
Экшен, Ролевая, От третьего лица
8 352 оценки

Capcom выпустит плюшевых монстров из Monster Hunter Wilds

Simple Jack Simple Jack

Компания Capcom представила необычную новинку для поклонников Monster Hunter Wilds — серию мягких игрушек, созданных по образу монстров из игры. Это не привычные милые спутники-палико, а те самые устрашающие создания, с которыми сражаются охотники. Плюшевые звери станут ярким украшением коллекций фанатов.

Игрушки отличаются внушительными размерами — от 22 до 28 см в длину — и доступной ценой: большинство моделей обойдутся в $25 (около 2200 рублей по текущему курсу ЦБ без учета НДС), за исключением одной, стоимостью $30 (примерно 2600 рублей по текущему курсу ЦБ без учета НДС).

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Выпуск пройдет в два этапа: первая партия появится в продаже летом 2025 года, а оставшиеся — в октябре. Пока неясно, выйдут ли они за пределы японского магазина Capcom.

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Комментарии: 7
Ваш комментарий
Unicorling

Вот этого надо было, он милый

4
Kenn1y

Ну да, а тут большую часть не узнать.

1
Призрак теней

это что покемоны ?

1
Egik81

Как говорится надо доить, пока доится.

1
Bob Chipeska

Замечательная новость.

0
-zotik-

Из вайлд пока толтко парочка)

0
Kenn1y

И то не узнать, лучше бы сделали фигурки охотников, например, женскую версию в броне Джин Дахаада.

0