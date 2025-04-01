Capcom выпустит плюшевых монстров из Monster Hunter Wilds

Компания Capcom представила необычную новинку для поклонников Monster Hunter Wilds — серию мягких игрушек, созданных по образу монстров из игры. Это не привычные милые спутники-палико, а те самые устрашающие создания, с которыми сражаются охотники. Плюшевые звери станут ярким украшением коллекций фанатов.
Игрушки отличаются внушительными размерами — от 22 до 28 см в длину — и доступной ценой: большинство моделей обойдутся в $25 (около 2200 рублей по текущему курсу ЦБ без учета НДС), за исключением одной, стоимостью $30 (примерно 2600 рублей по текущему курсу ЦБ без учета НДС).
Выпуск пройдет в два этапа: первая партия появится в продаже летом 2025 года, а оставшиеся — в октябре. Пока неясно, выйдут ли они за пределы японского магазина Capcom.
Вот этого надо было, он милый
Ну да, а тут большую часть не узнать.
это что покемоны ?
Как говорится надо доить, пока доится.
Замечательная новость.
Из вайлд пока толтко парочка)
И то не узнать, лучше бы сделали фигурки охотников, например, женскую версию в броне Джин Дахаада.