Capcom выпустит плюшевых монстров из Monster Hunter Wilds

Компания Capcom представила необычную новинку для поклонников Monster Hunter Wilds — серию мягких игрушек, созданных по образу монстров из игры. Это не привычные милые спутники-палико, а те самые устрашающие создания, с которыми сражаются охотники. Плюшевые звери станут ярким украшением коллекций фанатов.

Игрушки отличаются внушительными размерами — от 22 до 28 см в длину — и доступной ценой: большинство моделей обойдутся в $25 (около 2200 рублей по текущему курсу ЦБ без учета НДС), за исключением одной, стоимостью $30 (примерно 2600 рублей по текущему курсу ЦБ без учета НДС).

Выпуск пройдет в два этапа: первая партия появится в продаже летом 2025 года, а оставшиеся — в октябре. Пока неясно, выйдут ли они за пределы японского магазина Capcom.