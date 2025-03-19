Читеры в Monster Hunter Wilds создают опасные миссии, участие в которых может привести к бану

В Monster Hunter Wilds начали появляться подстроенные квесты, которые могут привести к блокировке учетной записи. Некоторые игроки используют читы, чтобы получить чрезмерные награды, создавая модифицированные миссии. Однако эти задания видны в общем списке и могут быть пройдены другими охотниками, даже если они не знали об их нелегальном происхождении.

Capcom строго запрещает любые виды мошенничества. Даже если игрок не создавал фальсифицированный квест, участие в нем может привести к бану. В Monster Hunter Wilds важен баланс боев, и слишком щедрые награды нарушают игровую систему.

Хотя Monster Hunter не является соревновательной игрой, читеры могут испортить игровой процесс, ускоряя охоту. Более того, потеря доступа к купленной игре из-за случайного участия в нечестной миссии будет неприятным сюрпризом. Если вам попадается подозрительный квест, лучше его избегать и сообщить о нем в Capcom.