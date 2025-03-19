Читеры в Monster Hunter Wilds создают опасные миссии, участие в которых может привести к бану

В Monster Hunter Wilds начали появляться подстроенные квесты, которые могут привести к блокировке учетной записи. Некоторые игроки используют читы, чтобы получить чрезмерные награды, создавая модифицированные миссии. Однако эти задания видны в общем списке и могут быть пройдены другими охотниками, даже если они не знали об их нелегальном происхождении.
Capcom строго запрещает любые виды мошенничества. Даже если игрок не создавал фальсифицированный квест, участие в нем может привести к бану. В Monster Hunter Wilds важен баланс боев, и слишком щедрые награды нарушают игровую систему.
Хотя Monster Hunter не является соревновательной игрой, читеры могут испортить игровой процесс, ускоряя охоту. Более того, потеря доступа к купленной игре из-за случайного участия в нечестной миссии будет неприятным сюрпризом. Если вам попадается подозрительный квест, лучше его избегать и сообщить о нем в Capcom.
Видимо и модеров, которые делают реально крутые, сложные квесты, тоже будут банить
Что там за миссия? 3 часа бить динозавра
с самого старта игры в общем чате лоби одни и те же флудеры... а новость только сейчас вылезла... да и в игре нет никаких возможностей репортить
АХАХАХАХАХАХХАХАХАХАХАХАХА, соло пве дрочильня банит акк за несогласие с гриндом, который так обожают япошки, ну это ваще концовочная
японцы фашисты любят самоистязание и любят наблюдать как мучаются другие или мысль об том что другие мучаются их очень увлажняет. фашисты такие фашисты
тупо как то, в других играх норм дают.
Так вроде же нет системы защиты, получается теперь и фикс на для широкоформатных дисплеев сносить?
система защиты там какая то дохленькая есть, которая на раз обходится REFramework, в котором дофига чего встроено, в том числе и fov... это же насколько он у тебя "широкоформатный" если даже игра 32х9 поддерживает без модов? у меня 21х9 и все на своих местах...
Обычный, 21:9, без мода там по 1 см. по краям. На счёт REFramework, не так уж и много там полезного для того же MH Wilds, недавно поставил его только для фикса.
это уже косяк какой то в отображении, в игре конкретно, на монике 16х9 тоже есть эти
О том и речь, что в данной игре с этим косяк, в остальных пока такого не замечал.
Вайлдз уже пару дней не заходил - решил вернутся в Ворлд после 4 летнего перерыва. Засолил Алатреона и Фаталисика,вот это запарные были квесты.
А Вайлды пролетаются с ветерком,даже споткнутся не успеваешь,на кой туда еще и читы? )))
С Арквельда , не закаленного 7* много декорок и так падает...
Играю в соло, так что мне нечего бояться // Александр Шиков
Трейнер в помощь. И ворлд и райз играла с флингом. Все ок. Накрутил се ресов сколько надо, скрафтил нужный эквип и можно дальше залипать в онлайн.
и нахер? вотс зэ поинт?)
Не дрочиться с гриндом?
Вам уже ответили, зачем. Так что повторять смысла не вижу.
Там есть гринд?
Убив мобика 1 раз, вы не скрафтите пушку. Там шанс дропа частей мобов. К примеру что-бы выбить хвост, его надо отрубить во время охоты. А теперь представьте что вам таких надо 10 на шмотку. Помножте их на кол-во шмоток на персе, и это при учете, что вы отрубите хвост на охоте. Нет, гринда нет... Благодаря флингу.