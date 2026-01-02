Датмайнеры нашли в ПК-версии Monster Hunter Wilds интерфейс локального мультиплеера Switch 2

Признаки появления версии Monster Hunter Wilds для Nintendo Switch 2 становятся все более очевидными. Пару дней назад были обнаружены упоминания о версии для Switch 2, а теперь китайские датаминеры обнаружили скрытый в ПК-версии интерфейс локального мультиплеера MH Wilds для NS2.

На NS2 будет доступна функция локальной связи для четырех человек, можно будет создавать лобби с паролем или без него, а также искать существующие лобби. Разделенного экрана в игре не будет, но можно будет подключать несколько консолей NS2 локально.

Тот факт, что соответствующие элементы пользовательского интерфейса спрятаны прямо в данных ПК-версии, является еще одним серьезным доказательством в пользу успешного продвижения работ по портированию игры на консоль Nintendo.

Вполне вероятно, что версия Monster Hunter Wilds для NS2 будет анонсирована Capcom на следующей Nintendo Direct.