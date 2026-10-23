Демоверсия Monster Hunter Wilds для Switch 2: использование DLSS и текстуры более высокого разрешения, чем на Series S

Согласно техническому анализу демоверсии Monster Hunter Wilds, проведённому специалистами Digital Foundry, игра работает на консоли Nintendo Switch 2 с достаточно стабильной частотой 30 кадров в секунду. Сравнивая этот порт с версиями для PlayStation 5 и Xbox Series S, эксперты отметили, что компании Capcom удалось добиться конкурентоспособного качества изображения, несмотря на более низкое внутреннее разрешение.

По словам Оливера Маккензи из Digital Foundry, в режиме «качества» на Switch 2 игра стабильно выдаёт 30 FPS — лишь изредка случаются незначительные просадки во время переходов между внутриигровыми роликами. В ходе тестирования также была отмечена высокая стабильность времени вывода кадров.

Игроки могут переключиться в режим повышенной частоты кадров, где показатель варьируется примерно от 40 до 55 FPS. В этом режиме разрешение немного снижается, а отражения в экранном пространстве отключаются для повышения производительности. Специалисты Digital Foundry также протестировали вывод изображения с частотой 120 Гц, однако поддержка переменной частоты обновления работала не так, как ожидалось.

По оценкам Digital Foundry, в режиме «качества» на Switch 2 внутреннее разрешение составляет примерно 648p, тогда как на Xbox Series S оно приближается к 1080p. Технология реконструкции изображения NVIDIA DLSS помогает компенсировать эту разницу, обеспечивая более четкую картинку в ряде сцен.

Анализ также показал, что в версии для Switch 2 иногда используются текстуры более высокого разрешения, чем в версии для Xbox Series S — это заметно, например, на книгах, элементах одежды и различных поверхностях игрового окружения. Кроме того, в порте для консоли Nintendo присутствуют отражения в экранном пространстве, которых нет в версии для Xbox Series S.

Тем не менее, версия для Switch 2 имеет ряд визуальных упрощений: тени здесь менее детализированы, геометрия некоторых объектов проработана проще, а анимация удалённой растительности и неигровых персонажей ограничена.

В портативном режиме Monster Hunter Wilds работает с внутренним разрешением около 432p, из-за чего изображение выглядит менее чётким, чем при подключении консоли к телевизору. Несмотря на снижение разрешения и упрощение графических настроек, производительность остаётся на уровне 30 FPS (при включённом ограничении частоты кадров).

Версия для PS5, в свою очередь, предлагает более детализированную геометрию и текстуры более высокого разрешения. Тем не менее, специалисты Digital Foundry также отметили заметные «лесенки» связанные с реализацией технологии масштабирования FSR 1 в консольной версии игры.

Релиз Monster Hunter Wilds состоялся 28 февраля 2025 года на платформах PS5, Xbox Series X/S и ПК. Выход версии для Nintendo Switch 2 запланирован на 4 декабря 2026 года; в ней предусмотрены поддержка кроссплея в онлайн-режиме и возможность локального совместного прохождения по беспроводному соединению.