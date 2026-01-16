DF подтвердили, что проверки DLC в MH Wilds снижают производительность на ПК, но только в определённых условиях

Недавно сообщалось, что одной из причин неожиданного падения частоты кадров у игроков Monster Hunter Wilds на ПК является проверка наличия DLC, и чем меньше DLC у вас есть, тем хуже будет частота кадров. К счастью, после того, как моддер de_Tylmarande обнаружил это, пользователь Nexus Mods Vaeux быстро выпустил исправление с помощью так называемого мода «Меньше проверок DLC». Мод требует REFramework от praydog, который улучшает и исправляет различные проблемы в играх CAPCOM, созданных на движке RE Engine.

Теперь Digital Foundry исследовали проблему и обнаружили, что компьютер пользователя действительно перегружен «тысячами» проверок DLC, которые снижают частоту кадров. Однако это происходит только в определённом сценарии: когда ваш персонаж находится в центральной зоне, и рядом находится один из Палико из службы поддержки. Это потому, что эти NPC управляют меню DLC.

Тем не менее, утверждение моддера в указанных условиях совершенно верно. В ходе тестирования на тестовой системе с процессором Ryzen 5 3600, проведённого Ричардом Лидбеттером из Digital Foundry, было обнаружено, что прирост производительности, обеспечиваемый модом Less DLC Checks, увеличивается при снижении графических настроек:

Максимальные настройки (1440p ультра, RT, DLSS сбалансированный): улучшение производительности на 11,4%

Высокие настройки с RT: улучшение производительности на 20%

Минимальные настройки (DLSS ультра производительность, без RT): улучшение производительности на 25,6%

Хорошая новость заключается в том, что эта проблема действительно влияет на производительность Monster Hunter Wilds на ПК только в вышеупомянутых условиях. Тем не менее, CAPCOM обязательно должна исправить это как можно скорее, и в каком-то смысле удивительно, что пользователь обнаружил это почти через год после первоначального релиза игры.