Digital Foundry рекомендуют консоль PlayStation 5 Pro для игры в Monster Hunter Wilds

Digital Foundry ранее выразили недовольство тем, как игра Monster Hunter Wilds работает на консолях PlayStation 5, Xbox Series S\X. Но теперь же они провели тестирование на самой мощной современной приставке — PlayStation 5 Pro.

С использованием технологии апскейлинга PSSR/AA на PS5 Pro частота кадров оказывается выше и более стабильной по сравнению с другими системами. Хотя иногда наблюдаются просадки, они не влияют на общий игровой процесс, а качество изображения остается на приличном уровне. Визуализация значительно лучше, чем на стандартной PS5, однако рассчитывать на честное 4K не стоит, в большинстве локаций разрешение составляет 1080p.

При игре на телевизоре с поддержкой частоты 120 Гц количество кадров видеоряда за единицу времени можно разблокировать, и в некоторых сценах он достигается до 80 кадров. В режиме качества с трассировкой лучей разрешение составляет 2K, а частота кадров — около 30 с просадками во время боя.

Таким образом, эксперты считают PS5 Pro оптимальным выбором для игры в Monster Hunter Wilds.