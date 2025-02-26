ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Monster Hunter Wilds 28.02.2025
Экшен, Ролевая, От третьего лица
7.7 113 оценок

Digital Foundry рекомендуют консоль PlayStation 5 Pro для игры в Monster Hunter Wilds

KoRnEr
Новости

Digital Foundry ранее выразили недовольство тем, как игра Monster Hunter Wilds работает на консолях PlayStation 5, Xbox Series S\X. Но теперь же они провели тестирование на самой мощной современной приставке — PlayStation 5 Pro.

С использованием технологии апскейлинга PSSR/AA на PS5 Pro частота кадров оказывается выше и более стабильной по сравнению с другими системами. Хотя иногда наблюдаются просадки, они не влияют на общий игровой процесс, а качество изображения остается на приличном уровне. Визуализация значительно лучше, чем на стандартной PS5, однако рассчитывать на честное 4K не стоит, в большинстве локаций разрешение составляет 1080p.

При игре на телевизоре с поддержкой частоты 120 Гц количество кадров видеоряда за единицу времени можно разблокировать, и в некоторых сценах он достигается до 80 кадров. В режиме качества с трассировкой лучей разрешение составляет 2K, а частота кадров — около 30 с просадками во время боя.

Таким образом, эксперты считают PS5 Pro оптимальным выбором для игры в Monster Hunter Wilds.

-9
8
Комментарии: 8
Ваш комментарий
kinoman and gamer

Да-разница приличная с обычной пс5...ну что же-поиграю на своей ПРО-шке чего уж)

4
goodneighbor

ДО ЧЕМОДАНОВ:

ПОСЛЕ ЧЕМОДАНОВ:

3
sa1958

Да!

-3
211186

Да бред покупать про из-за этого

-3
-zotik-

А что мх единственная игра на прошке?

0
-zotik-

Хехе

-4
Kenn1y

Учитывая графику, не только разрешение низкое, но и многие настройки настройки тоже по сравнению с ПК, так как игра сразу выходит на ПК, лучше играть без вариантов на нем, по крайней мере, при 2к игра точно пойдёт на старом железе и будет лучше, чем на консолях.

-5
kotasha

С этими уже всё ясно, они так сони лизали чтобы им выслали про.

-8