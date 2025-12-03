Директор Monster Hunter Wilds призывает игроков, которые ушли из игры, снова вернуться к ней

В начале этого года вышла Monster Hunter Wilds, и одной из главных проблем стала невысокая сложность стартового контента. Мнение об этом касалось не только заядлых игроков: обычным геймерам, далеким от ветеранов серии, игра показалась слишком лёгкой, а финальная часть не давала серьёзных испытаний.

Некоторые забросили её и вернулись к Monster Hunter Rise Sunbreak, чтобы снова получить порцию увлекательной охоты. Однако продюсер проекта уверяет, что проблему решили, и призывает тех, кто ещё не попробовал игру, вернуться к ней.

На церемонии PlayStation Partner Awards 2025 Japan Asia, как сообщает IGN, продюсер Юя Токуда рассказал о трудностях балансировки игры для новичков и ветеранов.

«Мы проанализировали, где новички чаще всего застревают, в том числе в World. Мы системно работали над этими моментами, чтобы новички проходили такие препятствия, как доступ к определённым монстрам или создание конкретных видов брони. Также мы добавили как можно больше новых элементов, полезных как для новичков, так и для опытных игроков, например режим фокусировки. В этот раз, сделав игру доступной даже для тех, кто раньше не мог пройти её, я считаю, что кривая сложности теперь не достигает уровня, привычного для ветеранов»» — поделился Токуда-сан.

После февраля релиза Monster Hunter Wilds увидела ряд обновлений, которые принесли дополнительный контент и обновлённую финальную часть с более сложными испытаниями. Хотя цикл обновлений ещё продолжается и впереди ждёт обязательное крупное дополнение, Токуда-сан считает, что проблемы с запуском на низкой сложности решены.

«Если вы прошли игру вскоре после релиза и перестали играть, буду признателен, если вернётесь к ней снова» — сказал продюсер.

Понимание того, что первое впечатление остаётся надолго, объясняет, почему многие прошли Monster Hunter Wilds и больше не возвращались: причина в слишком лёгком старте и, что не менее важно, в проблемах с производительностью, которые до сих пор не полностью устранены.

Вероятно, команда разработчиков сумеет улучшить игру и сделать её ещё лучше в будущем: новый открытый мир действительно освежил игровой процесс и стоит того, чтобы его оценить.