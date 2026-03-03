ЧАТ ИГРЫ
Monster Hunter Wilds 28.02.2025
Экшен, Адвенчура, Ролевая, От третьего лица
7.7 470 оценок

Доля ПК в продажах Capcom достигла 50%: компания усилит разработку с учетом опыта MH Wilds

Gruz_ Gruz_

Capcom планирует использовать опыт, полученный при исправлении технических огрехов Monster Hunter Wilds на ПК, в своих будущих играх. В компании признали, что запуск экшен-RPG прошел тяжело, однако возникшие трудности помогли разработчикам лучше адаптировать свои внутренние процессы под специфику компьютеров.

На январской встрече с инвесторами руководство подтвердило, что работа над устранением багов велась непрерывно. Эти усилия уже принесли плоды: январские и февральские патчи заметно подтянули производительность, что было тепло встречено игровым сообществом. По словам Capcom, помимо повышения удовлетворенности текущих игроков за счет решения технических проблем игры, основное внимание также будет уделено привлечению новых пользователей с помощью стратегий ценообразования. Цель состоит в том, чтобы в среднесрочной и долгосрочной перспективе превзойти показатели продаж предыдущих частей франшизы.

Часть этого плана уже начинает приносить результаты. После январского патча рейтинг игры в Steam значительно улучшился, хотя в недавних обзорах все еще упоминаются нерешенные вопросы. Capcom также сообщила, что в третьем квартале 2025 финансового года продажи на ПК составили около 50% от общего числа проданных единиц — показатель, который, по ожиданиям компании, продолжит расти. В связи с этим компания заявила, что будет и дальше укреплять свою структуру разработки для ПК.

И эта эволюция напрямую связана с опытом, полученным при работе над Monster Hunter Wilds. По заявлению Capcom, технические знания, приобретенные в процессе работы с растущей сложностью кода и проблемами производительности игры, будут применены при разработке будущих проектов.

Комментарии:  15
Геральт Батькович

Соня, смотри как бывает когда выпускаешь игры на пк одновременно с другими платформами

10
JohnyKitamao

ага, и по фигу что резики раньше были экзами и в принципе без эксклюзивности их не существовало бы щас как игр и не было бы 9го

3
Геральт Батькович JohnyKitamao

мы говорим про то что сейчас а не то что было раньше

Amsix

Вы что Сони сказала Пк мертвая платформа!!!

9
JohnyKitamao

ну сони явно виднее, зарабатывают на играх они поболя капкома лол

5
Veidrd1968 JohnyKitamao

Да ты что еще бы через 10 лет выпускали игры потом ноют как с===ки

Vinden

Сони просто свой продукт хотят больше продвигать. Я про плейстейшен 5

Walkan90

Вот так вот с ног на голову все переворачивается. Как раньше они не желали делать порты своих игр на пк, а если и делали, то неимоверно корявые и резанные. И сейчас, совсем другая картина.

5
Геральт Батькович

Слава спасителю платформы пк =)

AdriftDylan

Капком я благодарен за 2 диска Резика 2 на Соньке один из детства,и большой шаг вперед в 7 части,опять же на Зловещие мертвецы похоже,любимый фильм из видеосалона вторая часть за 1 советский рубль.А то,что сейчас они лепят уже 7 лет,всё прошло ни о чём.

3
Death to Spies

Одноклеточное мышление какое то, ей богу как ребенок рассуждаешь))

3
AdriftDylan Death to Spies

Ну могу как батька рассуждать,но не факт что оно тебе понравится)

JohnyKitamao

7й резик это тупа калька с аутласта, который перед этим хайпанул нормально так

Vinden

Капком если бы знала сколько одаренных на гипервизоре