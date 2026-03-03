Доля ПК в продажах Capcom достигла 50%: компания усилит разработку с учетом опыта MH Wilds

Capcom планирует использовать опыт, полученный при исправлении технических огрехов Monster Hunter Wilds на ПК, в своих будущих играх. В компании признали, что запуск экшен-RPG прошел тяжело, однако возникшие трудности помогли разработчикам лучше адаптировать свои внутренние процессы под специфику компьютеров.

На январской встрече с инвесторами руководство подтвердило, что работа над устранением багов велась непрерывно. Эти усилия уже принесли плоды: январские и февральские патчи заметно подтянули производительность, что было тепло встречено игровым сообществом. По словам Capcom, помимо повышения удовлетворенности текущих игроков за счет решения технических проблем игры, основное внимание также будет уделено привлечению новых пользователей с помощью стратегий ценообразования. Цель состоит в том, чтобы в среднесрочной и долгосрочной перспективе превзойти показатели продаж предыдущих частей франшизы.

Часть этого плана уже начинает приносить результаты. После январского патча рейтинг игры в Steam значительно улучшился, хотя в недавних обзорах все еще упоминаются нерешенные вопросы. Capcom также сообщила, что в третьем квартале 2025 финансового года продажи на ПК составили около 50% от общего числа проданных единиц — показатель, который, по ожиданиям компании, продолжит расти. В связи с этим компания заявила, что будет и дальше укреплять свою структуру разработки для ПК.

И эта эволюция напрямую связана с опытом, полученным при работе над Monster Hunter Wilds. По заявлению Capcom, технические знания, приобретенные в процессе работы с растущей сложностью кода и проблемами производительности игры, будут применены при разработке будущих проектов.