Экшен Monster Hunter Wilds стал самым успешным релизом Capcom в Steam - количество игроков превысило 987 тысяч

Экшен Monster Hunter Wilds, релиз которого состоялся сегодня 28 февраля, установил рекорд Capcom по количеству одновременных игроков в Steam. Об этом свидетельствуют данные платформы SteamDB.

Так, число активных игроков в первые часы после выхода составило более 987 тысяч человек.

На втором месте по популярности (если не считать бесплатные Capcom Arcade Stadium и Capcom Arcade 2nd Stadium) находится Monster Hunter: World, вышедшая в 2018 году. В эту часть серии одновременно играли свыше 334 тысячи человек. Замыкает тройку лидеров Monster Hunter Rise, релиз которой состоялся в 2022 году — более 230 тысячи активных игроков.

Игра доступна на PlayStation 5, Xbox Series X/S и ПК. В ней присутствует полная русскоязычная локализация с озвучкой и субтитрами.