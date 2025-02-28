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Monster Hunter Wilds 28.02.2025
Экшен, Ролевая, От третьего лица
7.8 123 оценки

Экшен Monster Hunter Wilds стал самым успешным релизом Capcom в Steam - количество игроков превысило 987 тысяч

butcher69
Новости

Экшен Monster Hunter Wilds, релиз которого состоялся сегодня 28 февраля, установил рекорд Capcom по количеству одновременных игроков в Steam. Об этом свидетельствуют данные платформы SteamDB.

Так, число активных игроков в первые часы после выхода составило более 987 тысяч человек.

На втором месте по популярности (если не считать бесплатные Capcom Arcade Stadium и Capcom Arcade 2nd Stadium) находится Monster Hunter: World, вышедшая в 2018 году. В эту часть серии одновременно играли свыше 334 тысячи человек. Замыкает тройку лидеров Monster Hunter Rise, релиз которой состоялся в 2022 году — более 230 тысячи активных игроков.

Игра доступна на PlayStation 5, Xbox Series X/S и ПК. В ней присутствует полная русскоязычная локализация с озвучкой и субтитрами.

5
32
Комментарии: 32
Ваш комментарий
SGate

Я в такое играть конечно не буду. Но Капком молодцы.

9
smallhell

Ого, почти миллион (хотя, возможно будет и больше). - Серьезные цифры.

2
Комментарий удален
-zotik-

Прощел уже? Быстро ты

0
JohnTornton -zotik-

чё там проходить? это гриндилка. разницы с прошлыми частями никакой

-3
-zotik- JohnTornton

А зачем в игры вообще играют? Или кино смотрят? Все это повторение чего то что было раньше. Зачем ты живешь? Твое сегодня было как вчера и завтра будет таким же.

2
mrdratik JohnTornton

Как это никакой разницы? Убрали коготь и сделали возможность микростепить, пока заряжаешь удар

0
Max Rolens

Dragon age the veilguard дерьмо, Lost Records: Bloom & Rage тоже дерьмо,Star Wars Outlaws феминистическое дерьмо и Avowed дерьмо, а вот Monster Hunter Wilds отличная игра.

2
Finni24

сколько ж гриндящих задров

0
yrroodd

И ведь это только в стиме... Ну и ну...

0
mrdratik

Очень странно, учитывая нишевость монхана

-1
Alex40001

ну ниша нише рознь макак тоже нишевый

0
Kreliann

Уже в 50 раз лучше, чем пиковый показатель Avowed, и это еще не предел!

-1
Пользователь ВКонтакте

Не могу купить пока что . // Алексей Щёлоков

-1
jax baron

ватники с пг уже минусов понаставили, а игра оказалась успешна.

-4
JohnTornton

это фанатики балдуры бесятся, что их калище обошла гриндилка))))))

-6
-zotik- JohnTornton

Сравнил онлайн дрочильню с рпг

0
JohnTornton -zotik-

это не онлайн дрочильня, клоун))) это синглпеерная и кооперативная игра
тут нет онлайна, только кооператив
ты снова наложил себе в штаны

-3
-zotik- JohnTornton

Мб хватит позориться? Вайлд это уже буквально ммо превратилась. А так это серия сессионок

До ворлда в мх даже сюжета не было. А в ворлде сюжет это вообще обучениегде тебя знакомят с монстрами. Хотя бы видосики глянь на ютубе что бы узнать что такое мх да бг3 тоже что уж таить.

2
Кошачий комочек

играется хуже чем avowed, здесь тупой гринд без сюжета а там диалоги сюжет крутая боёвка

-4
JohnTornton

для тех, кто выёживался большим онлайном балдуры, считая её тем самым лучше других игр:

ну, чё схавали? получается даже по сравнению с этой гриндилкой, ваша балдура кал позорный

-9
Котян Сутоевич

Логика у тебя как у дошкольника.

5
FlyRazer

Капец у тебя бомбит)))
БГ оттолкнула очень многих казуалов неспособных играть в что то более тяжелое чем закликивание ЛКМ/ПКМ однотипных мобиков, так бы у нее цифры еще кратно больше были бы)

0
JohnTornton FlyRazer

чем бомбит? просто по факту сказал, попустив этих клоунов, которые тут орали, что каждая игра кал, у которой онлайн оказался ниже балды
так что бомбит щас как раз у фанатиков балды и елды, что их калище обогнали)))))))

-1
JohnTornton Котян Сутоевич

ну да, а вот логика у фанатиков балды и елды была взрослых умных людей
как же вы попущены гриндилкой, которая обошла ваши любимые игрульки)))))))

-1
Котян Сутоевич JohnTornton

Пока тут только ты попущен, судя по твоей реакции. Рвёшься, как токсичный школотрон).

0