Экшен Monster Hunter Wilds стал самым успешным релизом Capcom в Steam - количество игроков превысило 987 тысяч

Экшен Monster Hunter Wilds, релиз которого состоялся сегодня 28 февраля, установил рекорд Capcom по количеству одновременных игроков в Steam. Об этом свидетельствуют данные платформы SteamDB.
Так, число активных игроков в первые часы после выхода составило более 987 тысяч человек.
На втором месте по популярности (если не считать бесплатные Capcom Arcade Stadium и Capcom Arcade 2nd Stadium) находится Monster Hunter: World, вышедшая в 2018 году. В эту часть серии одновременно играли свыше 334 тысячи человек. Замыкает тройку лидеров Monster Hunter Rise, релиз которой состоялся в 2022 году — более 230 тысячи активных игроков.
Игра доступна на PlayStation 5, Xbox Series X/S и ПК. В ней присутствует полная русскоязычная локализация с озвучкой и субтитрами.
Я в такое играть конечно не буду. Но Капком молодцы.
Ого, почти миллион (хотя, возможно будет и больше). - Серьезные цифры.
Прощел уже? Быстро ты
чё там проходить? это гриндилка. разницы с прошлыми частями никакой
А зачем в игры вообще играют? Или кино смотрят? Все это повторение чего то что было раньше. Зачем ты живешь? Твое сегодня было как вчера и завтра будет таким же.
Как это никакой разницы? Убрали коготь и сделали возможность микростепить, пока заряжаешь удар
Dragon age the veilguard дерьмо, Lost Records: Bloom & Rage тоже дерьмо,Star Wars Outlaws феминистическое дерьмо и Avowed дерьмо, а вот Monster Hunter Wilds отличная игра.
сколько ж гриндящих задров
И ведь это только в стиме... Ну и ну...
Очень странно, учитывая нишевость монхана
ну ниша нише рознь макак тоже нишевый
Уже в 50 раз лучше, чем пиковый показатель Avowed, и это еще не предел!
Не могу купить пока что . // Алексей Щёлоков
ватники с пг уже минусов понаставили, а игра оказалась успешна.
это фанатики балдуры бесятся, что их калище обошла гриндилка))))))
Сравнил онлайн дрочильню с рпг
это не онлайн дрочильня, клоун))) это синглпеерная и кооперативная игра
тут нет онлайна, только кооператив
ты снова наложил себе в штаны
Мб хватит позориться? Вайлд это уже буквально ммо превратилась. А так это серия сессионок
До ворлда в мх даже сюжета не было. А в ворлде сюжет это вообще обучениегде тебя знакомят с монстрами. Хотя бы видосики глянь на ютубе что бы узнать что такое мх да бг3 тоже что уж таить.
играется хуже чем avowed, здесь тупой гринд без сюжета а там диалоги сюжет крутая боёвка
для тех, кто выёживался большим онлайном балдуры, считая её тем самым лучше других игр:
ну, чё схавали? получается даже по сравнению с этой гриндилкой, ваша балдура кал позорный
Логика у тебя как у дошкольника.
Капец у тебя бомбит)))
БГ оттолкнула очень многих казуалов неспособных играть в что то более тяжелое чем закликивание ЛКМ/ПКМ однотипных мобиков, так бы у нее цифры еще кратно больше были бы)
чем бомбит? просто по факту сказал, попустив этих клоунов, которые тут орали, что каждая игра кал, у которой онлайн оказался ниже балды
так что бомбит щас как раз у фанатиков балды и елды, что их калище обогнали)))))))
ну да, а вот логика у фанатиков балды и елды была взрослых умных людей
как же вы попущены гриндилкой, которая обошла ваши любимые игрульки)))))))
Пока тут только ты попущен, судя по твоей реакции. Рвёшься, как токсичный школотрон).