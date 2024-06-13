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Monster Hunter Wilds 2025 г.
Экшен, Ролевая, От третьего лица
7.1 28 оценок

"Это превзошло все наши ожидания": Capcom заметила, как игрокам понравилась Джемма из Monster Hunter Wilds

butcher69
Новости

Новый кузнец из грядущей игры Monster Hunter Wilds, Джемма, стала настоящей сенсацией среди фанатов. Еще в конце прошлого месяца, после выхода сюжетного трейлера, в котором она была представлена, игроки Monster Hunter влюбились в нее настолько, что к игре в Steam даже добавили тег "симулятор свиданий".

Продюсер серии Monster Hunter Рёзо Цудзимото в беседе с GamesRadar+ на Summer Game Fest 2024 не мог не прокомментировать эту внезапную популярность Джеммы. "Мы, конечно же, видели всю эту любовь к Джемме, фан-арты и все остальное", - сказал Цудзимото, добавив, что некоторые проявления этой любви могли показаться ему немного странными.

"Мы слышали об этом и в других интервью", - продолжает продюсер. "Конечно, когда мы создавали Джемму, мы знали, что она будет привлекательным персонажем, так и было задумано. Но, честно говоря, это превзошло все наши ожидания. Мы не могли представить, что она станет такой популярной. Спасибо вам, ребята!" - добавил Цудзимото.

Monster Hunter Wilds выйдет в 2025 году на PC, PS5 и Xbox Series X/S.

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8
Комментарии: 8
Ваш комментарий
Aaro Niro

Со всей этой западной повесткой появление симпатичной девушки в игре уже можно считаться праздником.

23
OzyWoozy

что там симпатичной, просто не страшное чудовище уже вызывает радость.

10
Пользователь ВКонтакте

Очено грустно когда нормальная внешность персонажа из обыденности превращается в редкость и целое событие. // Глеб Буравцов

12
Fishlex

Сами себя не похвалят, никто не похвалит.

10
Alex40001

блонди глаза цвета неба голый пупок да это самус

0
Paul Phoenix 93

Она прям ходячий кекс! Думаю, в реале даже у старика поднимется от такой девки!

Требую отдельную игру с ее участием как главня героиня. Стопудово игра окупилась бы сразу!

0
Да не важно

Понравилось на сиськи смотреть. Все что нужно пользователю по играм. Интересные Девушки с формамы,как игра Stellar Blade.+пошлые моды наделают.

0
иннеса дарк

Когда вийде обетель зла 9 апокплипес

-10