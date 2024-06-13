"Это превзошло все наши ожидания": Capcom заметила, как игрокам понравилась Джемма из Monster Hunter Wilds

Новый кузнец из грядущей игры Monster Hunter Wilds, Джемма, стала настоящей сенсацией среди фанатов. Еще в конце прошлого месяца, после выхода сюжетного трейлера, в котором она была представлена, игроки Monster Hunter влюбились в нее настолько, что к игре в Steam даже добавили тег "симулятор свиданий".
Продюсер серии Monster Hunter Рёзо Цудзимото в беседе с GamesRadar+ на Summer Game Fest 2024 не мог не прокомментировать эту внезапную популярность Джеммы. "Мы, конечно же, видели всю эту любовь к Джемме, фан-арты и все остальное", - сказал Цудзимото, добавив, что некоторые проявления этой любви могли показаться ему немного странными.
"Мы слышали об этом и в других интервью", - продолжает продюсер. "Конечно, когда мы создавали Джемму, мы знали, что она будет привлекательным персонажем, так и было задумано. Но, честно говоря, это превзошло все наши ожидания. Мы не могли представить, что она станет такой популярной. Спасибо вам, ребята!" - добавил Цудзимото.
Monster Hunter Wilds выйдет в 2025 году на PC, PS5 и Xbox Series X/S.
Со всей этой западной повесткой появление симпатичной девушки в игре уже можно считаться праздником.
что там симпатичной, просто не страшное чудовище уже вызывает радость.
Очено грустно когда нормальная внешность персонажа из обыденности превращается в редкость и целое событие. // Глеб Буравцов
Сами себя не похвалят, никто не похвалит.
блонди глаза цвета неба голый пупок да это самус
Она прям ходячий кекс! Думаю, в реале даже у старика поднимется от такой девки!
Требую отдельную игру с ее участием как главня героиня. Стопудово игра окупилась бы сразу!
Понравилось на сиськи смотреть. Все что нужно пользователю по играм. Интересные Девушки с формамы,как игра Stellar Blade.+пошлые моды наделают.
Когда вийде обетель зла 9 апокплипес