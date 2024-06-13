"Это превзошло все наши ожидания": Capcom заметила, как игрокам понравилась Джемма из Monster Hunter Wilds

Новый кузнец из грядущей игры Monster Hunter Wilds, Джемма, стала настоящей сенсацией среди фанатов. Еще в конце прошлого месяца, после выхода сюжетного трейлера, в котором она была представлена, игроки Monster Hunter влюбились в нее настолько, что к игре в Steam даже добавили тег "симулятор свиданий".

Продюсер серии Monster Hunter Рёзо Цудзимото в беседе с GamesRadar+ на Summer Game Fest 2024 не мог не прокомментировать эту внезапную популярность Джеммы. "Мы, конечно же, видели всю эту любовь к Джемме, фан-арты и все остальное", - сказал Цудзимото, добавив, что некоторые проявления этой любви могли показаться ему немного странными.

"Мы слышали об этом и в других интервью", - продолжает продюсер. "Конечно, когда мы создавали Джемму, мы знали, что она будет привлекательным персонажем, так и было задумано. Но, честно говоря, это превзошло все наши ожидания. Мы не могли представить, что она станет такой популярной. Спасибо вам, ребята!" - добавил Цудзимото.

Monster Hunter Wilds выйдет в 2025 году на PC, PS5 и Xbox Series X/S.