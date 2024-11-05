Фанаты Monster Hunter Wilds просят Capcom превратить баг с текстурами в реальный контент в полной версии игры

После завершения открытой бета-версии Monster Hunter Wilds, фанаты игры активно обсуждают ошибки и проблемы, которые возникли во время тестирования. Однако одна из ошибок привлекла особое внимание и вызвала неожиданный отклик у поклонников, которые теперь просят Capcom превратить её в полноценный контент в финальной версии игры.

Речь идет о монстрах с низким полигональным разрешением, которые случайно загружались у некоторых игроков в тестовой версии. Из-за проблем с загрузкой текстур, монстры выглядели, как существа из эпохи PlayStation 1 — с низким числом полигонов и грубыми формами. Этих монстров игроки с любовью прозвали «монстрами-оригами» за их схожесть с остроконечными бумажными фигурками.

Фанаты начали создавать фан-арты этих «оригами-монстров» и предложили Capcom добавить их в финальную версию игры в качестве дополнительного контента. Один из пользователей даже написал: «Я искренне прошу вас оставить этих монстров в игре!». Несмотря на то, что Capcom вряд ли пойдет на этот шаг, это стало позитивным примером того, как можно превратить технический недостаток в часть игрового сообщества.

Monster Hunter Wilds выйдет в конце февраля, и фанаты с нетерпением ждут, какие изменения внесет Capcom после бета-тестирования.