Финальный бесплатный апдейт для Monster Hunter Wilds уже доступен - 15 ГБ контента и оптимизаций

Утром 18 февраля вышло последнее бесплатное контентное обновление для Monster Hunter Wilds. Патч весом около 15 ГБ доступен на всех платформах и приносит как новый контент, так и технические улучшения.

Главным событием стало появление усиленной версии Арквельда, а также квестов повышенной сложности и нового снаряжения. В игру добавили квест-коллаборацию с Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection и отдельное побочное задание. Разработчики также внедрили оптимизации: для 3D-моделей расширили систему уровней детализации (LOD), а нагрузку на процессор снизили за счёт переработки ряда внутренних процессов.

Полный список изменений опубликован на официальном сайте. Теперь Capcom сосредоточена на создании крупного платного дополнения, сопоставимого по масштабу с Iceborne и Sunbreak. Первые подробности DLC обещают раскрыть летом 2026 года.

Кроме того, до 26 февраля в Steam действует скидка 45% на все три издания игры.