Фоторежим, бонусы за предзаказ и возможности кастомизации в центре внимания нового трейлера Monster Hunter Wilds

Capcom представила свежую информацию о Monster Hunter Wilds во время Capcom Showcase. Игроков ждет новый регион для охоты, классические и оригинальные монстры, а также интересные геймплейные механики. Вдобавок компания показала отдельный трейлер, посвященный возможностям кастомизации персонажа и фоторежиму.

Одним из ключевых анонсов стало второе открытое бета-тестирование, которое пройдет уже совсем скоро. Кроме того, Capcom продемонстрировала "вживую" бонусы за предзаказ и множество других возможностей для косметической кастомизации игры: вероятно, нас ждет большое количество платных косметических DLC уже на старте игры.

Релиз Monster Hunter Wilds состоится 28 февраля 2025 года на PS5, Xbox Series X/S и ПК.