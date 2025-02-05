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Monster Hunter Wilds 28.02.2025
Экшен, Ролевая, От третьего лица
7.8 90 оценок

Фоторежим, бонусы за предзаказ и возможности кастомизации в центре внимания нового трейлера Monster Hunter Wilds

butcher69
Новости

Capcom представила свежую информацию о Monster Hunter Wilds во время Capcom Showcase. Игроков ждет новый регион для охоты, классические и оригинальные монстры, а также интересные геймплейные механики. Вдобавок компания показала отдельный трейлер, посвященный возможностям кастомизации персонажа и фоторежиму.

На ПК стал доступен бенчмарк Monster Hunter Wilds

Одним из ключевых анонсов стало второе открытое бета-тестирование, которое пройдет уже совсем скоро. Кроме того, Capcom продемонстрировала "вживую" бонусы за предзаказ и множество других возможностей для косметической кастомизации игры: вероятно, нас ждет большое количество платных косметических DLC уже на старте игры.

Скоро стартует второй бета-тест Monster Hunter Wilds

Релиз Monster Hunter Wilds состоится 28 февраля 2025 года на PS5, Xbox Series X/S и ПК.

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Комментарии: 1
Ваш комментарий
-zotik-

Косметики было полно в ворлд и райс)) но вроде я ниодну так не купил

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