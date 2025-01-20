Геймдиректор Monster Hunter Wilds рассказал о процессе подбора состава монстров

Capcom поделилась процессом принятия решений при создании состава монстров для Monster Hunter Wilds. В интервью IGN геймдиректор Юя Токуда рассказал, как команда подбирает существ для новой части культовой серии.

Токуда отметил, что ключевым аспектом является интеграция монстров в экосистему игры. «Мы начинаем с вопроса, что должны почувствовать игроки при столкновении с крупными монстрами, такими как Арквелд. Затем анализируем экосистему и строим уникальный мир, где каждый монстр занимает своё место в экологической пирамиде», — пояснил он.

Разработка состава монстров напоминает сбор пазла. Если конкретное существо гармонично вписывается в местность, его добавляют в игру. При этом команда не ставит целью сбалансировать количество новых и старых монстров. Для них важнее создать уникальный опыт для игроков и логично встроить монстра в окружающий мир.

«Мы не фокусируемся на соотношении новых и старых существ. Для нас главное — общий дизайн игры, порядок появления монстров и экологический баланс», — добавил Токуда.

Возвращение некоторых монстров из предыдущих частей серии также зависит от их потенциала в новой игре. Современные технологии позволяют усовершенствовать их способности и внешний вид, чтобы они соответствовали текущим стандартам.

Недавно Capcom анонсировала возвращение двух классических монстров — Гравиоса и Конгалалы. Демонстрация Гравиоса показала его обновлённые атаки, включая огненный луч и токсичные газы, что делает его серьёзной угрозой для охотников. Этот монстр уже знаком фанатам по предыдущим играм, но теперь он выглядит более внушительно благодаря новым технологиям.

Релиз Monster Hunter Wilds запланирован на 28 февраля для PC, PS5 и Xbox Series X/S. Бета-тестирование стартует в два этапа: с 6 по 9 февраля и с 13 по 16 февраля. Игроки смогут оценить обновлённую механику охоты и почувствовать динамику игры.