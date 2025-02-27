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Monster Hunter Wilds 28.02.2025
Экшен, Ролевая, От третьего лица
7.7 116 оценок

Геймдиректор Monster Hunter Wilds рассказал, почему Capcom не занимается ремейками старых игр серии

butcher69
Новости

Геймдиректор Monster Hunter Wilds Юя Токуда рассказал, почему Capcom не занимается ремейками старых игр серии. По его словам, каждая игра Monster Hunter была создана с учетом сетевых технологий своего времени, и обновление таких проектов потребовало бы слишком многих изменений, что нарушило бы их связь с оригиналом.

Токуда отметил, что каждый Monster Hunter строился вокруг уникальных возможностей сетевой инфраструктуры своего поколения, и старые игры не могли бы соответствовать современным стандартам без значительных изменений. В частности, улучшенная онлайн-инфраструктура позволяет интегрировать современные механики, такие как кроссплей, который будет доступен в Monster Hunter Wilds, делая игру более доступной для игроков.

Monster Hunter Wilds выходит 28 февраля 2025 года на PS5, Xbox Series X|S и ПК.

-1
3
Комментарии: 3
Ваш комментарий
Man of clay

Это все равно что делать ремейк FIFA 2005

0
77ищ

EA будет его легко зделать они просто возьмут последнию часть FIFA и перименуют в FIFA 2005 REMAKE и будет продавать за 70 доларов

1
-zotik-

И правильно. Лучше уникальных монстров старых частей оживлять в новых

0