Геймдиректор Monster Hunter Wilds рассказал, почему Capcom не занимается ремейками старых игр серии

Геймдиректор Monster Hunter Wilds Юя Токуда рассказал, почему Capcom не занимается ремейками старых игр серии. По его словам, каждая игра Monster Hunter была создана с учетом сетевых технологий своего времени, и обновление таких проектов потребовало бы слишком многих изменений, что нарушило бы их связь с оригиналом.

Токуда отметил, что каждый Monster Hunter строился вокруг уникальных возможностей сетевой инфраструктуры своего поколения, и старые игры не могли бы соответствовать современным стандартам без значительных изменений. В частности, улучшенная онлайн-инфраструктура позволяет интегрировать современные механики, такие как кроссплей, который будет доступен в Monster Hunter Wilds, делая игру более доступной для игроков.

Monster Hunter Wilds выходит 28 февраля 2025 года на PS5, Xbox Series X|S и ПК.