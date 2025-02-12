Геймдиректор Monster Hunter Wilds тайно играл в бета-версию с другими игроками

Во время второй бета-версии Monster Hunter Wilds, которая пройдет на этих выходных, будьте внимательны — возможно, в вашей команде окажется сам геймдиректор Юя Токуда.

В интервью GamesRadar+ он рассказал, что разработчики часто следят за бета-тестами, изучая стримы и видео, чтобы собрать обратную связь. Однако сам Токуда пошел дальше — он играл на личной консоли инкогнито.

«Я выходил в сеть и подавал SOS, чтобы увидеть, как игроки реагируют на контент», — делится он. По его словам, такой опыт помогает лучше понять, что работает в игре, а что нет.

Кроме того, продюсер серии Рёзо Цудзимото также планирует сыграть в бета-версию. Так что, если вам покажется, что в группе слишком умелый охотник, возможно, это кто-то из Capcom!