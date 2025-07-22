Гигантская кукуруза, весёлые костюмы и монстры: летний ивент в Monster Hunter Wilds стартует 23 июля

Capcom представила новый трейлер Monster Hunter Wilds, посвящённый летнему ивенту Festival of Accord: Flamefete, который начнётся уже 23 июля. Игроков ждут весёлые костюмы, яркие украшения и, конечно, возможность размахивать гигантским початком кукурузы в бою.

Сезонное событие развернётся в Grand Hub, где охотники смогут поучаствовать в летних активностях, получать награды за квесты и примерить тематические наряды. Джемма и Эрик обзаведутся новыми костюмами, а коллекция аксессуаров пополнится стильными солнцезащитными очками.

Среди главных «звёзд» ивента — комичное, но вполне боеспособное оружие в виде огромной кукурузы. Судя по реакции игроков в сети, именно оно вызывает наибольший ажиотаж — охотники уже мечтают расправиться с монстрами этим необычным «деликатесом».

В сентябре Capcom обещает третье крупное обновление, включающее нового монстра и ещё один временный ивент.